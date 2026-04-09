Selecția include produse inspirate din gastronomia internațională, ușor de integrat în preparate festive sau mese de sărbători pregătite fără efort. De la pește și fructe de mare, până la garnituri și desert, gama Deluxe îți oferă preparate variate, potrivite pentru toate gusturile.

Printre opțiunile care se remarcă se află Somonul în foitaj cu sos de spanac sau mărar (700 g), un produs potrivit pentru momentele în care vrei ceva special, dar ușor de pregătit. Tot din categoria pește și fructe de mare, Creveții roșii argentinieni întregi (400 g), Calamarii din Patagonia (400 g), Inelul de creveți (270 g) și Crustaceele cu sos (300 g) fac parte din selecția care beneficiază de 25% reducere, fiind alegeri inspirate pentru o masă de Paște cu influențe mediteraneene.

Pentru garnituri, gama include produse apreciate pentru gustul și combinațiile atent alese. Focaccia umplută cu mozzarella, ciuperci și sos de trufe (390 g), Cartofi dulci gratinați cu brânză Emmental (300 g) sau Edamame cu fulgi de trufe ori chilli (500 g) sunt soluții rapide care completează ușor preparatele principale, oferind textură și savoare la un preț avantajos.

De un preț cu 25% mai mic beneficiază și un desert delicios cu origini italienești – Înghețata Tartufo cu cremă de fistic (190 g), o opțiune fresh, cu textură cremoasă.

Reducerea de 25% face ca selecția de produse Deluxe de la Lidl să fie o alegere inspirată pentru sărbători, atunci când îți dorești să încerci gusturi noi la un preț accesibil. Este o oportunitate de a aduce pe masă produse de cea mai bună calitate, fără costuri mari, care fac masa de Paște să fie o experiență gourmet, plină de savoare.

Foto: Bucataria.lidl.ro

