Nu model pentru produse de styling pentru păr, așa cum ar putea crede toată lumea, căci îl și ajută podoaba capilară, ci model de podium.

Poveste amuzantă cu artistul de la „Noaptea Târziu”

„Am vrut să fiu model, model. Chiar am și o poveste foarte amuzantă. Am vrut să fiu model și ai mei m-au dus, la un moment dat, la un casting. Cred că aveam undeva la 7-8 ani. Din păcate, am fost respins. Am fost respins pentru că eu nu înțelegeam că băieții trebuie să meargă diferit față de fete. Eu mergeam cu picioarele încrucișate, cum văzusem eu la televizor că se merge și, efectiv, atât de emoționat am fost de toți oamenii de acolo și de tot castingul ăla, încât veneau și îmi explicau să încerc să merg normal. Și eu nu mai reușeam absolut deloc să merg normal. Și atunci au zis: ne pare rău, copilul nu înțelege comenzile”, a povestit Cuza în exclusivitate pentru Libertatea, completând că, prin asocierea cu cei de la Forcapil, dacă ar fi fost descoperit în copilărie, cu siguranță ar fi fost ales ca imagine oficială a brandului.

„Vizavi de a deveni model pentru un șampon… la asta nu m-am gândit niciodată. Nu am avut niciodată curajul să mă gândesc la asta. Nici măcar când eram mici. Și așa Forcapil este de 20 și ceva de ani pe piață, deci ne cam potriveam. Cum intrau ei pe piață, intram și eu în lumea modellingului. Nu s-a nimerit”, a adăugat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Cuza, folosit pe post de model pentru experimentele mamei sale

În ciuda unui păr bogat și ușor de stilizat, Cuza a dezvăluit că a avut o relație „complicată” cu podoaba capilară. Nu neapărat el, cât părinții lui. Pe de-o parte era mama care îl sprijinea și chiar experimenta pe părul lui tot felul de tunsori și culori, iar de cealaltă parte era tatăl lui, care îl vedea tuns precum toți bărbații din jurul lui.

„La mine în familie, tot timpul au existat două tabere când a venit vorba de păr. Tocmai din cauza asta tot timpul am părul ciudat. Din punctul meu de vedere nu trebuie să am un păr aspectuos. Trebuie să fie un pic ciudat. Ideea este că au fost două tabere. Tabăra mamei. Mama care a lucrat în salon aproape toată viața și care a învățat să vopsească pe părul meu, care m-a tuns, care a fost tot timpul de acord să fac și șuvițe.

A fost o perioadă, prin 2008, de ne făceam un fel de emo, cu părul verde. Atunci mama mi-a făcut pictură pe păr. Evident că tata nu a fost fericit. Când am venit acasă, mi-a zis că arăt ca un papagal și m-a întrebat când o să devin și eu bărbat. Deci da, în familia mea, existau două lumi total opuse: tata care mi-a zis să mă tund scurt. El este destul de franc așa și îmi zicea că de ce mă chinui cu părul ăsta lung. De cealaltă parte era mama, care îmi lua mereu apărarea”, ne-a mai povestit amuzat Cuza de la „Noaptea Târziu”.

În prezent, ritualurile complicate de îngrijire a părului nu fac parte din rutina lui zilnică. Apreciază femeile care au timp și răbdare să facă tot felul de tratamente în fiecare seară, însă acest gen de activitate nu este făcută pentru el.

„Nici măcar nu îl mai usuc. Mă spăl și mă plimb prin casă să se usuce. Adică nu pot să fac ritualul vostru, al femeilor, cu trei șampoane. Chiar vă apreciez cu șampon de zi, șampon de seară, balsam, balsam de marți. Nu există. Eu la fel mă spăl cu trei în unul, vorba aia. Acum, mai nou, de când cu Forcapil, am și eu un șampon și un gel de duș, dar dacă mă ia valul… vezi că dau cu gelul de duș până sus. Dar, în general, nu îmi place. Mă scoate total din ritmul meu de viață, de zi cu zi, să mă apuc să iau 70 de mii de tratamente”, a mai povestit amuzat Cuza pentru Libertatea.

Video: Robert Marin