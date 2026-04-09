După ce Fulgy a fost dus de urgență în unitatea medicală din București, Viorica de la Clejani a început să facă mai multe live-uri pe TikTok, prin intermediul cărora le spunea fanilor ei cât de rău se simte din cauza problemelor pe care le are fiul ei.

Soția lui Ioniță de la Clejani a ținut să precizeze că a oprit comentariile, pentru ca lumea să nu poată intra în dialog cu ea, și a dezvăluit că a mers la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” pentru a-l vedea pe Fulgy, însă nu a reușit să-l vadă, deoarece acesta era sub efectul tratamentului și dormea.

„Stăteam astăzi și mă gândeam… Duminică e Paștele! Eu stau aici, la mine în bucătărie, și mereu mă cert cu Dumnezeu și îl întreb «De ce?». Am fost astăzi să-l văd pe Fulgy, dar nu l-am văzut. Așa frumos îmi vorbea personalul despre el: că e un copil așa, cu privirea aia a lui de copil cuminte, calm. Deci nu am apucat să-l văd, pentru că dormea. Era sub efectul tratamentului. Mă bucur că doarme, că el nu mai dormea în ultima perioadă.

Stăteam așa și mă gândeam… Cred că o să mă pocăiesc. Eu nu mai vreau să fiu creștin-ortodox… Ce fac eu de Paște singură? Nu mi-am luat nici cântare, ca să zici că mai uit, că sunt cu oamenii, că sunt înconjurată de oameni, de prieteni. Nu-mi arde, fraților, de nimic”, a spus Viorica din Clejani pe TikTok.

Artista a mai precizat și că ia în calcul să se pocăiască, deoarece Paștele acesta nu este deloc unul plăcut pentru ea și nici nu vrea să vopsească ouă sau să facă vreun cozonac.

„Nu vreau să fac cozonac, nici ouă nu vreau să fac… Cel mai mult pe mine mă macină faptul că eu n-am vorbit cu el două luni. A putut, Dumnezeu, să intre dracul în mine. M-am lepădat de Dumnezeu și am intrat cu Satata și i-am spus copilului: «Te încredințez în mâinile lui Dumnezeu, eu mă lepăd de tine».

Fulgy e ochii mei și viața mea. M-am luat după lume, m-am lăsat influențată… «Uite ce a zis»! Că n-am ascultat medicii, să vorbesc cum trebuia să vorbesc. Am făcut eu pe aia vitează: «De ce vorbești așa? Ia să vezi când vii acasă, să vezi ce te internez»! Și atâta mi-a trebuit… Pentru că «internare», cuvântul ăsta pentru el e o traumă. N-ai cum să ai 20.000 de euro pe lună să plătești… În fine, trec peste asta. Stau și mă gândesc și mi-e frică… Nu știu de ce simt nevoia asta ca să mă descarc”, a mai spus Viorica din Clejani pe TikTok.