Potrivit Reuters, acțiunile companiei care sunt listate pe bursa din SUA au crescut cu peste 10% înainte de deschiderea piețelor. În ultimii ani, BlackBerry s-a îndepărtat de industria smartphone-urilor și s-a concentrat pe dezvoltarea de software pentru dispozitive conectate și vehicule autonome.

Conducerea a declarat că planul de redresare a fost finalizat, iar compania are acum un bilanț financiar mai solid.

Creștere semnificativă pentru divizia QNX

Divizia QNX, care oferă sisteme de operare sigure și în timp real pentru aplicații critice, în special în industria auto, a raportat o creștere de 20% a veniturilor în trimestrul al patrulea, ajungând la 78,7 milioane de dolari.

Totodată, portofoliul de redevențe al diviziei a crescut la aproximativ 950 milioane de dolari. CEO-ul John Giamatteo a subliniat importanța integrării profunde a QNX în sisteme critice de siguranță, protejând astfel afacerea de perturbările tehnologice.

„Afacerile noastre sunt mult mai puțin vulnerabile la SaaSmageddon, deoarece acestea implică soluții complexe, critice și reglementate”, a declarat Giamatteo pentru Reuters. „Aceasta ne consolidează poziția în fața produselor AI generice care ar putea apărea pe piață”, a completat acesta.

Divizia de comunicații sigure și viitoarele investiții ale companiei

Segmentul de comunicații sigure al companiei, care obține aproximativ 75% din venituri de la clienți guvernamentali, a înregistrat o creștere de 8% a veniturilor, ajungând la 72,5 milioane de dolari.

CFO-ul Tim Foote a anunțat intenția de a intensifica investițiile în divizia QNX în anul fiscal următor, cu accent pe vânzări și marketing, pentru a pătrunde pe piețe adiacente precum AI fizic, robotică și aplicații medicale.

Giamatteo a adăugat: „Cred că veți observa că suntem pregătiți pentru anumite mișcări, de la achiziții strategice pentru accelerarea creșterii în divizia QNX, până la răscumpărări de acțiuni, dacă apare oportunitatea”.

Rezultate financiare și prognoză favorabilă

BlackBerry estimează venituri între 132 și 140 milioane de dolari pentru primul trimestru, depășind previziunile analiștilor de 129,9 milioane de dolari, conform datelor compilate de LSEG.

În trimestrul al patrulea al anului fiscal, compania a înregistrat venituri de 156 milioane de dolari, peste estimările analiștilor, care se situau undeva la 144,4 milioane de dolari.