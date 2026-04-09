Cei doi au format unul dintre cele mai discrete și stabile cupluri din media, iar vestea separării a venit ca un moment încărcat de emoție și maturitate. Anunțul a fost făcut de Emma Zeicescu printr-un mesaj amplu publicat pe Facebook, în care a explicat contextul și starea lor actuală, păstrând tonul echilibrat și respectuos care i-a caracterizat mereu.

„Ne-am separat, după 13 ani în care am construit împreună o poveste importantă din viața noastră. Au fost ani cu multă implicare, învățare și momente care ne-au definit ca oameni. Am crezut sincer că, acolo unde există iubire, orice obstacol poate fi depășit. Din păcate, există și situații în care, în ciuda eforturilor, lucrurile se schimbă, iar iubirea se transformă.”

„Alegem să mergem mai departe separat, fără a transforma acest moment într-unul mai dureros decât este deja. Despărțirea nu este o bucurie pentru nimeni, ci un proces dificil, care cere maturitate, asumare și echilibru emoțional.”, a spus Emma pe contul de socializare.

Emma Zeicescu și Claudiu Popa au împreună un băiețel, pe Rafael. „Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru, Rafael. El are nevoie de liniște, stabilitate și de doi părinți care, chiar dacă nu mai sunt împreună ca parteneri, rămân uniți în rolul lor de a fi părinți.”

„În această perioadă, avem nevoie de discreție, răbdare și înțelegere. Este un moment delicat, mergem mai departe cu respect pentru ceea ce a fost și cu speranța că fiecare dintre noi își va găsi echilibrul și liniștea personală. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a scris Emma pe Facebook. Cei doi s-au mai separat odată în 2018, însă, după o perioadă au decis să își mai dea o șansă. Acum, aceștia au luat decizia de a merge pe drumuri separate.