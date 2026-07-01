Din toate colțurile României, dar și din afara țării, oamenii trimit zilnic fotografii cu volumul ajuns în mâinile lor, alături de mesaje emoționante despre experiențele pe care le-au trăit încă din primele pagini. Unii povestesc că au deschis cartea la întâmplare și au găsit exact răspunsul de care aveau nevoie, alții spun că au redescoperit liniștea, speranța sau curajul într-un moment dificil al vieții.

Sute de mesaje, fotografii și povești după lansarea primei cărți semnate de Andrei Diaconu

Acest dialog spontan dintre carte și cititori a devenit, în mod neașteptat, una dintre cele mai frumoase surprize pentru autor.

„Am scris această carte cu speranța că va ajunge în sufletele oamenilor. Dar nu mi-am imaginat că, la doar câteva zile de la lansare, voi primi sute de fotografii și mesaje de la cititori care îmi spun că au găsit în paginile ei exact perspectiva sau răspunsul de care aveau nevoie. Sunt profund recunoscător și emoționat de tot ceea ce se întâmplă.” – Andrei Diaconu

Conversații cu Cerul – Răspunsurile Arhanghelilor reprezintă debutul editorial al lui Andrei Diaconu și este rezultatul unei călătorii interioare desfășurate de-a lungul mai multor ani.

Sute de mesaje, fotografii și povești după lansarea primei cărți semnate de Andrei Diaconu

Volumul îmbină spiritualitatea, introspecția și reflecția asupra marilor întrebări ale existenței, invitând cititorii să privească viața dintr-o perspectivă nouă și să redescopere puterea credinței, a speranței și a dialogului interior.

Cartea include și un concept aparte, pe care tot mai mulți cititori au început deja să îl experimenteze: deschiderea volumului la întâmplare, cu o întrebare în suflet. Mulți dintre cei care au încercat acest exercițiu spun că pagina la care au ajuns le-a oferit exact mesajul de care aveau nevoie în acel moment.

Sute de mesaje, fotografii și povești după lansarea primei cărți semnate de Andrei Diaconu

„Nu cred că această carte oferă răspunsuri universale. Cred însă că pune întrebările potrivite și creează spațiul în care fiecare om își poate descoperi propriile răspunsuri. Dacă va aduce mai multă liniște, mai multă speranță sau mai multă lumină chiar și într-o singură viață, atunci simt că și-a împlinit scopul.” – Andrei Diaconu

Lansarea oficială a volumului a avut loc în prezența a sute de participanți, invitați speciali și reprezentanți ai presei, marcând începutul unui proiect editorial care și-a propus să aducă spiritualitatea mai aproape de viața de zi cu zi.

Sursa foto: https://carticusens.ro/

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