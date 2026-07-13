Metoda face parte din categoria Physiotherapeutic Scoliosis-Specific Exercises (PSSE) și utilizează exerciții tridimensionale personalizate, adaptate în funcție de tipul, localizarea și severitatea curburii scoliotice. Scopul principal este corectarea activă a posturii, reducerea asimetriilor și stabilizarea coloanei vertebrale pe termen lung.

Dacă doriți să aflați mai multe despre programul de recuperare prin metoda Schroth sau să programați o evaluare, accesați pagina dedicată: Kinetoterapie – Metoda Schroth | Rosana Medical

Ce este terapia Schroth?

Terapia Schroth este o metodă de kinetoterapie pentru scolioză dezvoltată special pentru tratarea deformărilor tridimensionale ale coloanei vertebrale. Spre deosebire de exercițiile clasice, metoda Schroth urmărește corectarea simultană a deviațiilor din toate cele trei planuri anatomice:

  • plan frontal;
  • plan sagital;
  • plan transversal.

Abordarea tratează scolioza ca pe o afecțiune complexă, care implică:

  • deformări structurale ale coloanei vertebrale;
  • rotații vertebrale;
  • dezechilibre musculare;
  • tulburări ale controlului postural;
  • modificări ale mecanicii respiratorii.

Principiile terapiei Schroth

Programul de recuperare este complet individualizat și se bazează pe cinci principii fundamentale:

  • corecția tridimensională a coloanei vertebrale;
  • auto-elongarea activă;
  • stabilizarea posturală activă;
  • respirația corectivă Schroth;
  • integrarea posturii corectate în activitățile zilnice.

Fiecare pacient beneficiază de un plan terapeutic personalizat, deoarece nu există două cazuri identice de scolioză.

Cui îi este recomandată terapia Schroth?

Tratamentul Schroth este indicat pentru:

  • copii diagnosticați cu scolioză idiopatică;
  • adolescenți aflați în perioada de creștere;
  • adulți cu scolioză și dureri de spate;
  • pacienți care poartă corset ortopedic;
  • persoane care doresc prevenirea progresiei scoliozei;
  • pacienți cu tulburări posturale sau alte deviații ale coloanei vertebrale.

Terapia poate fi utilizată atât preventiv, cât și ca parte a unui program complex de recuperare medicală stabilit împreună cu medicul ortoped.

Beneficiile terapiei Schroth

Aplicată corect și monitorizată permanent, terapia Schroth poate contribui la:

  • încetinirea sau oprirea progresiei scoliozei;
  • îmbunătățirea posturii;
  • reducerea durerilor de coloană;
  • creșterea mobilității toracice;
  • îmbunătățirea funcției respiratorii;
  • dezvoltarea unui control postural corect;
  • reducerea asimetriilor trunchiului;
  • creșterea calității vieții.

În multe situații, tratamentul conservator poate reduce necesitatea unei intervenții chirurgicale, atunci când este început la momentul potrivit și este urmat consecvent.

Importanța evaluării funcționale înaintea începerii terapiei

Orice program de kinetoterapie Schroth începe cu o evaluare funcțională completă, realizată exclusiv de un kinetoterapeut certificat, după diagnosticul stabilit de medicul ortoped.

Evaluarea urmărește:

  • identificarea tipului de scolioză conform clasificărilor Schroth;
  • analiza posturii statice și dinamice;
  • evaluarea mobilității coloanei vertebrale;
  • analiza respirației;
  • identificarea dezechilibrelor musculare;
  • stabilirea obiectivelor terapeutice.

O evaluare corectă reprezintă fundamentul unui tratament eficient.

De ce este importantă certificarea kinetoterapeutului?

Metoda Schroth necesită pregătire profesională avansată și certificare internațională.

Printre programele de formare recunoscute se numără:

  • PSSE – Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises
  • SEAS – Scientific Exercise Approach to Scoliosis
  • ISST – International Schroth Three-Dimensional Scoliosis Therapy
  • FITS – Functional Individual Therapy of Scoliosis

Un kinetoterapeut certificat Schroth:

  • efectuează evaluări complexe;
  • personalizează exercițiile pentru fiecare pacient;
  • urmărește permanent evoluția scoliozei;
  • adaptează tratamentul în funcție de rezultate.

La Rosana Medical, terapia Schroth este realizată exclusiv de kinetoterapeuți certificați, care participă constant la cursuri internaționale de perfecționare și actualizare profesională.

Monitorizarea și reevaluarea tratamentului

Tratamentul scoliozei este un proces de lungă durată, iar monitorizarea periodică este esențială.

Reevaluările sunt recomandate la aproximativ șase luni și includ:

  • consult ortopedic;
  • investigații imagistice atunci când sunt necesare;
  • evaluarea funcțională realizată de kinetoterapeut.

Aceste controale permit adaptarea exercițiilor și optimizarea rezultatelor terapeutice.

Terapia Schroth la Rosana Medical

La Rosana Medical, tratamentul scoliozei este abordat multidisciplinar, prin colaborarea dintre medicul ortoped și kinetoterapeutul certificat Schroth.

Pacienții beneficiază de:

  • evaluare completă;
  • tratament personalizat;
  • monitorizare permanentă;
  • exerciții individualizate;
  • kinetoterapeuți certificați internațional;
  • o abordare sigură și bazată pe dovezi științifice.

Mai multe informații despre serviciile de recuperare și programări găsiți pe pagina dedicate Terapia  Schroth | Rosana Medical

Programați o evaluare Schroth

Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră ați fost diagnosticați cu scolioză, o evaluare realizată de un kinetoterapeut certificat reprezintă primul pas către un tratament personalizat și eficient.

Consultant:
Matei Pruteanu – Kinetoterapeut certificat Schroth

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