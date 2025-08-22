Accesul este liber pentru toți cei care doresc să descopere universul Tesla. Promisiunea organizatorilor este simplă: „Vii cu zâmbetul pe buze și pleci cu energie electrică”. Pentru mai multe detalii, sună la 021-9066. Locurile sunt limitate, iar înscrierea se face aici: https://docs.google.com/forms/d/19UMe0rcnkMPBzYLV9TAqEPBrS1QbFSCwZHRP6ItLCOw/viewform?edit_requested=true

„Ne dorim ca fiecare vizitator să plece cu zâmbetul pe buze și cu energia electrizantă a unei experiențe reale Tesla. Test drive-ul și demonstrațiile din atelier sunt menite să arate cum tehnologia și pasiunea pentru mașini se întâlnesc la Boom Car Service”, declară Costi Mihăilă & Cosmin Matei , co-fondatori Boom Car Service.

La volanul viitorului: test drive cu Tesla

Participanții vor putea urca la volanul celor mai noi modele: Tesla Model Y Juniper, Model Y și Model 3. Accelerarea instant, liniștea propulsiei electrice și tehnologia avansată transformă condusul într-o experiență pe care nu o vei uita.

Dincolo de condus: atelierul care îți arată secretele Tesla

Echipa de la Tesla Approved Body Shop va organiza demonstrații live și va explica pas cu pas procesul de întreținere și reparație al acestor mașini de ultimă generație. Vizitatorii vor putea înțelege ce înseamnă să deții un vehicul electric de top și cum sunt gândite detaliile pentru performanță și siguranță.

Un eveniment pentru toată familia

Evenimentul nu se rezumă doar la pasionații de mașini electrice. Cei mici vor avea parte de activități și surprizepregătite special pentru ei, în timp ce părinții se vor bucura de cafea de specialitate, gustări și cocktailuri non-alcoolice, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

Pe 6 septembrie, Boom Car Service te invită să descoperi viitorul mobilității electrice, de la volan la atelier.

Despre Boom Car Service

Boom Car Service este un centru auto modern, situat în Popești-Leordeni, specializat în reparații și întreținere pentru mașini premium și electrice. Este Tesla Approved Body Shop, ceea ce înseamnă că respectă standardele stricte ale producătorului și folosește tehnologii de ultimă generație pentru a reda mașinilor performanța și siguranța inițială. Echipa de specialiști oferă servicii profesionale, de la lucrări complexe de caroserie și vopsitorie, până la întreținere periodică, având ca obiectiv satisfacția deplină a clienților. În ultimii 5 ani, Boom Car Service a reparat peste 15.000 de mașini, aducând performanța și siguranța standardelor pentru fiecare client.

