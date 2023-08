Thomas Anders, show de peste 40.000 de euro! Ce pretenții a avut artistul de la Modern Talking la We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea!

Cel de-al doilea sezon We Love Music Festival, care se va desfășura la Platoul Fețeni – Râmnicu Vâlcea, în perioada 18-20 august 2023, are multe de oferit, iar organizatorii de la Sprint Music au reușit să realizeze mix-ul perfect pentru 3 zile pline de muzică bună și distracție pe cinste.

În prima seară a celei de-a două ediții We Love Music Festival, pe 18 august 2023, vor urca pe scenă Snap!, Thomas Anders de la Modern Talking, East 17, Faydee, Pepe, Akcent, Mario Joy, MC Dylma&Pappa M.

Binecunoscutul Thomas Anders, de la Modern Talking, nu a avut super cerințe la We Love Music Festival

Producția și efectele de la scenă se ridică în jurul sumei de 40.000 de euro pentru artistul Thomas Anders. Pentru concertul de pe 18 august care va avea loc pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea, echipa lui Thomas Anders nu a avut prea mari pretenții și a cerut la scenă și în backstage apă plată, băuturi răcoritoare, ceai și cafea care să nu fie servite în pahare de plastic, lapte, miere, lămâi, un pachet de dulcuri Merci, 4 sticle de bere, două sticle de vin roșu și una de vin alb, o sticlă de șampanie Don Perignon, Moet & Chandon, însoțită de gheață, sandvișuri fără pâine albă, dar cu caviar, pește, brânză și șuncă, 3 platouri de fructe, 5 sticle de bere fără alcool, 5 pungi de chipsuri de cartofi, pizza normală și vegetariană, legume proaspete, cocktailuri și energizante.

Peste 20 de artiști vor urca pe scenă la cea de-a doua ediție We Love Music Festival

Lista completă a artiștilor care vor urca pe scenă la cea de-a doua ediție We Love Music Festival s-a anunțat! Așa că line-up-ul a fost dezvăluit de către organizatori, iar publicul se va bucura pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea de prezența următorilor artiști: Thomas Anders, de la Modern Talking, Willy William, East 17, Snap!, Mr. President, La Bouche, S.T.S.B. aka Fun Factory, Faydee, Cappella, Fab Morvan aka Milli Vanilli, Connect-R, DJ Project x Ioana Ignat, N&D, L.A., Holograf, Pepe, Johny Romano, Mario Joy, Akcent, Alb Negru, Corina, Whats UP, Simona Nae, MC Dylma&DJ Pappa M. DJ Dark & DJ Mentol, DJ Professor, Adrian Șaguna, Cristi Nitzu.

„A doua ediție din We Love Music Festival o să fie o ediție fantastică, din punctul nostru de vedere. Venim deja cu experiența primei ediții. O ediție foarte reușită! O ediție la care au participat peste 20.000 de oameni. Anul acesta așteptăm mai mult public pe platoul Fețeni, din Râmnicu Vâlcea”, a declarat Marius Chină de la Sprint Music, unul dintre organizatorii principali ai festivalului aflat la a două ediție.

Ambasadorii și prezentatorii We Love Music Festival sunt, așa cum ne-am obișnuit încă de la prima ediție, Liana Stanciu și NiCK nnd.

