Acomodarea la noua lume este un proces fascinant, iar cel mic are nevoie de tot sprijinul tău pentru a naviga printre atât de multe noutăți. Ceea ce poți face, în primă fază, este să te asiguri că ai la îndemână tot timpul toate consumabilele de care cel mic are nevoie în primul an de viață și nu numai.

Iată top 10 lucruri pe care să le cumperi în cantități mai mari, pentru a le avea mereu pregătite pentru bebe!

1. Scutece

Scutecele reprezintă cele mai importante produse pe care trebuie să le cumperi pentru cel mic. Acesta le va folosi încâ din primele zile de viață și pentru următorii câțiva ani.

De aceea, este esențial să alegi scutece bebeluși de cea mai bună calitate, pentru ca pielea micuțului tău să rămână sănătoasă și fără iritații.

Pentru că bebelușii cresc destul de repede, nu cumpăra zeci de baxuri de scutece din prima zi. Cumpără câteva, apoi reaprovizionează-te regulat, cu mărimea potrivită fiecărei luni de viață a lui bebe.

2. Șervețele umede speciale pentru bebeluși

La fel de importante precum scutecele sunt și șervețelele umede, pe care le vei folosi zilnic pentru a-l șterge pe bebe și pentru a-l pregăti pentru un nou scutec curat.

Trebuie să știi că pe piață există o mulțime de branduri, însă doar șervețelele special concepute pentru pielea sensibilă a celor mici sunt potrivite. Așadar, alege șervețelele cu o listă curată de ingrediente. Este esențial să ai mereu la îndemână un astfel de produs, așa că pune-l pe listă!

3. Aleze pentru schimbatul scutecelor

Alezele pentru măsuța de schimbat scutece vor face acest proces mult mai simplu și mai plăcut atât pentru părinți, cât și pentru bebeluș. Cumpără un set cu mai multe bucăți, pentru a avea mereu la îndemână un cadru sigur și curat pentru cel mic, mai ales atunci când nu sunteți acasă.

4. Loțiune calmantă pentru iritații

Nu toți bebelușii dezvoltă iritații din cauza scutecelor, însă unii experimentează destul de des acest lucru.

Pentru a te asigura că bebelușul tău are o piele sănătoasă și nu suferă niciun fel de disconfort, cumpără o cremă hidratantă și calmantă, special concepută pentru pielea sa fină și delicată!

5. Dezinfectant blând

Igiena este crucială în orice circumstanță, dar mai ales atunci când vine vorba despre bebelușul tău. Fie că îi schimbi scutecul, îl speli, îl masezi cu ulei sau îl ții în brațe, este bine să ai mereu la îndemnână un dezinfectant blând, cu care să îți cureți bine mâinile înainte să iei contact cu micuțul.

6. Loțiune pentru băiță

Când îl speli pe cel mic în cădiță, este extrem de important să nu folosești geluri de duș sau săpunuri clasice, ci loțiuni special formulate pentru bebeluși. Cumpără astfel de produse, pentru a fi mereu pregătită.

7. Ulei de corp

Pielea bebelușilor este cu aproximativ 30% mai subțire și mai sensibilă decât cea a adulților. De aceea, ei au nevoie de îngrijire specială, iar uleiul de corp este un produs foarte util în casă atunci când ai un prichindel. Masează-l în fiecare seară, după băiță, pentru a-i menține corpul hidratat și răsfățat.

8. Lapte praf

În cazul în care nu îl poți alăpta pe cel mic, este crucial să ai mereu în casă laptele praf recomandat de către medic, pentru a-l hrăni pe micuț ori de câte ori acesta are nevoie.

Chiar și atunci când alăptezi, este bine să ai o rezervă de lapte praf, pentru eventualitatea în care trebuie să pleci rapid de acasă și să-l lași pe bebe cu bunicii sau cu bona.

9. Biberoane și tetine

Biberoanele și tetinele sunt produse care nu trebuie să lipsească din casa ta, fie că încă alăptezi sau nu. Este bine să cumperi mai multe bucăți, pentru a le înlocui rapid în cazul în care se pierd, se deteriorează sau cel mic le scapă pe jos, iar acestea se murdăresc.

10. Bavete pentru luat masa

Dacă bebelușul tău a crescut și a început să experimenteze mâncatul de piureuri și alte alimente simple, vei avea nevoie, în mod sigur, de mai multe bavete. Acestea nu numai că îi vor permite să își dezvolte abilitățile mai repede și mai sigur, dar te vor salva de la spălatul excesiv al hainelor pătate cu mâncare.

Poți opta pentru câteva bavete din silicon, pe care bebe le poate folosi alternativ, sau poți cumpăra bavete de unică folosință, mai ales atunci când vă deplasați undeva.

Acestea sunt produsele consumabile esențiale de care ai nevoie atunci când ai un bebeluș. Pune-le pe lista ta și aprovizionează-te cât mai curând!

Sursa foto: unsplash.com

