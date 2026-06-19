Surprize neplăcute în vacanță

Pe lângă întârzierile la zboruri sau aglomerația de la obiectivele turistice, vacanțele de vară pot aduce și alte neplăceri. Una dintre cele mai deranjante este să găsești paturi murdare sau, și mai rău, infestate cu ploșnițe. Unele destinații europene se confruntă cu această problemă mai mult decât altele.

Studiul amplu făcut de cercetătorii britanici este pentru a identifica aceste locuri problematice. Au analizat un număr impresionant de recenzii postate de turiști: 12,9 milioane de recenzii de hoteluri de pe TripAdvisor.

Scopul a fost să afle în care dintre cele 59 de destinații turistice europene analizate oaspeții se plâng cel mai des de curățenia paturilor și de prezența ploșnițelor. Rezultatele publicate sunt destul de relevante pentru oricine plănuiește o vacanță.

Roma, pe primul loc la plângeri

Roma ocupă primul loc în acest top nedorit. Capitala Italiei a înregistrat cel mai mare număr de reclamații raportat la recenzii: 31,37 plângeri la fiecare 1.000 de recenzii. Acest lucru o plasează în fruntea clasamentului ca fiind cea mai problematică destinație din studiu.

Un detaliu interesant este prezența puternică a Greciei în top. Kavos, din insula Corfu, se află pe locul doi, cu 19,05 plângeri la fiecare 1.000 de recenzii.

La mică distanță, pe locul trei, se află capitala Greciei. Atena are un scor apropiat, cu 18,96 plângeri la fiecare 1.000 de recenzii. Două dintre primele trei poziții sunt ocupate de destinații grecești, ceea ce arată că problema nu este izolată.

Clasamentul complet al destinațiilor europene

Lista continuă cu alte orașe populare pentru city break-uri. Multe dintre capitalele și orașele preferate de turiști apar aici, nu doar Roma, Atena sau Kavos.

Iată topul celor mai problematice 10 destinații europene în ceea ce privește plângerile legate de ploșnițe și paturi murdare, conform studiului MattressNextDay:

Roma, Italia

Kavos (Corfu), Grecia

Atena, Grecia

Amsterdam, Olanda

Paris, Franța

Bruxelles, Belgia

Veneția, Italia

Budapesta, Ungaria

Florența, Italia

București, România

Italia se regăsește cu trei orașe în top 10, iar orașe ca Paris sau Amsterdam, foarte vizitate, sunt și ele prezente. Bucureștiul închide topul și este singurul oraș din Europa de Est inclus.

Cum să te protejezi când călătorești

Este important să eviți ploșnițele, nu doar pentru confortul din vacanță, ci și pentru a nu le aduce acasă. Corina Pacuraru, directorul general al Dr.Clean, avertizează că riscul este mare: „Chiar și o singură ploșniță poate duce la o infestare mai mare acasă, deoarece se poate ascunde cu ușurință în haine, bagaje și articole din material textil”.

Dacă, în ciuda precauțiilor, vă confruntați cu o infestare, puteți apela la serviciile profesionale de dezinsectie plosnite oferite de Dr.Clean pentru o soluție rapidă și eficientă.

Pași simpli pentru verificare

Experții de la DrClean recomandă câteva măsuri ușor de urmat. Primul lucru este să inspectezi cu atenție patul când ajungi în cameră. Nu pune bagajele pe pat sau pe podea lângă pat înainte să verifici zona.

Verifică salteaua, mai ales cusăturile și etichetele, apoi uită-te la tăblia patului și la mobilierul din apropiere. Ploșnițele se ascund adesea în aceste locuri.

Semnele la care trebuie să fii atent includ pete mici și întunecate, urme de sânge, piei de ploșnițe sau grupuri de ouă mici, alb-gălbui. Dacă observi oricare dintre aceste semne, cere o altă cameră sau schimbă unitatea de cazare pentru a evita riscul.

Ce înseamnă aceste rezultate pentru turiști

Studiul oferă o perspectivă utilă pentru cei care călătoresc. Nu înseamnă că toate hotelurile din aceste orașe au probleme, dar arată că riscul de a întâmpina astfel de situații este mai mare aici.

Informațiile pot ajuta turiștii să aleagă cazarea mai atent sau să fie mai vigilenți la verificarea camerei. Cunoașterea riscurilor specifice fiecărei destinații poate face diferența între o vacanță plăcută și una cu probleme.

Astfel de studii pot pune presiune pe hoteluri și pensiuni să îmbunătățească standardele de curățenie și să controleze mai bine dăunătorii. Recenziile corecte și detaliate ale turiștilor pot contribui la schimbări pozitive.

Vacanțele în Europa rămân o experiență frumoasă, dar este bine să fii pregătit și pentru eventualele neplăceri. O verificare atentă a camerei, în special a patului, poate preveni probleme serioase după întoarcerea acasă. Acest top este un instrument util pentru orice călător care vrea să fie informat și să se bucure de vacanță fără griji.

Foto: allinwitter.com

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