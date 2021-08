Stronger With You de la Emporio Armani este un parfum lansat chiar anul acesta, în 2021, bucurându-se rapid de nenumărate aprecieri, fiind foarte versatil. Notele de vârf oferă o aromă intensă, datorită acordurilor de rom și bergamotă, continuate de notele de mijloc de scorțișoara, aromă să lemnoasă împletită cu finețea lavandei oferind parfumului o masculinitate distinctă. Este un parfum cu o inimă bogată de acorduri lemnoase și vanilie. Armani pentru o lume sustenabilă – parfumul are ingrediente de o calitate superioară provenite din surse sustenabile cum sunt: lavandă diva din Franța, lemnul de cedru din Virginia și vanilia din Madagascar din zone care fac parte din programul de responsabilitate socială Armani numit ”Solidarity Sourcing” (Furnizare solidară). Stronger with you de la Emporio Armani este disponibil în diferite gramaje pe lmj.ro.

Câștigătorul premiului FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe 2006, un parfum pentru bărbați pe care îl adoră și femeile. Armani Code de la Giorgio Armani este un parfum Ambră Condimentat, potrivit mai degrabă sezonului răcoros. Notele de vârf sunt lămâie și bergamot; notele de mijloc sunt anason stelat, floare de măslin și lemn de guaiac; Notele de baza sunt pielărie, boabe de tonka și tutun. Așa e că sună ideal? În plus, îl găsești pe lmj.ro în gramaj de 30, 50, 75 și 125 ml.

Poate că uneori ar trebui să dezbatem și teorii atunci când vine vorba de parfumuri. Pi de la Givenchy a fost creat în 1998 și se menține în top parfumuri, chiar și acum. Poartă-l seară sau oricând în sezonul rece și sigur te vei face remarcat. Notele de vârf sunt mandarină, rozmarin și busuioc; notele de mijloc sunt anason, neroli, mușcată și lăcrămioare; notele de baza sunt vanilie, migdale, boabe de tonka și cedru. Pare că ar avea câte puțîn din toate, lucru care îl face de fapt, special, la fel precum bărbatul care îl poartă. Îl găsești pe lmj.ro în gramaj de 50 și 100 ml.

Lansat anul trecut, în 2021, Le Male Le Parfum de la Jean Paul Gaultier este un parfum ambrat și este potrivit aproape oricărui sezon, dar în special celor răcoroase. Notă de vârf este cardamom; notele de mijloc sunt lavandă și stânjenel; notele de baza sunt vanilie, note orientale și note lemnoase, aromă cu adevărat seducătoare. Îl găsești pe lmj.ro în gramaj de 75 și 125 ml.



