Analiza realizată de Plus Auto Marketplace, pe baza informațiilor oficiale publicate de DRPCIV, oferă un tablou relevant al preferințelor reale ale românilor în 2025.

În fruntea clasamentului se află Volkswagen, lider detașat al pieței auto. Marca germană domină atât segmentul de mașini rulate, cât și o parte importantă din piața autoturismelor noi, fiind aleasă pentru varietatea mare de modele și costurile predictibile pe termen lung.

Pe locurile următoare se situează Dacia, BMW și Audi, mărci care atrag categorii diferite de cumpărători, în funcție de buget și așteptări.

Dacia rămâne marca de volum a pieței, preferată în special în marile orașe și în zona de SUV-uri accesibile. Capitala confirmă acest statut, cu peste 20.500 de înmatriculări Dacia doar în 2025.

În același timp, BMW și Audi arată că există o cerere constantă pentru segmentul premium, în special pe piața de second-hand, acolo unde raportul între preț și dotări joacă un rol decisiv.

Piață dominată de rulate, cu diferențe între segmente

Una dintre cele mai importante concluzii ale anului 2025 este proporția dintre mașinile rulate și cele noi. Aproape 71,5% dintre autoturismele înmatriculate au fost rulate, în timp ce doar 28,5% au fost mașini noi. Această realitate explică de ce modelele consacrate și mărcile cu ofertă bogată pe piața second-hand continuă să fie dominante.

La nivel de motorizări, motorina rămâne principala opțiune, cu aproape jumătate din totalul înmatriculărilor. Benzina ocupă locul al doilea, iar hibridele câștigă constant teren, ajungând la o cotă tot mai vizibilă, mai ales în orașele mari. Mașinile electrice rămân, deocamdată, într-o zonă de nișă, cu o pondere redusă în totalul pieței.

Tracțiunea față domină, reflectând orientarea cumpărătorilor către autoturisme compacte, break sau SUV-uri de oraș, utilizate preponderent pentru drumuri mixte.

Modele care se repetă, indiferent de județ

Datele defalcate pe județe arată că anumite modele apar constant în topurile locale. Volkswagen Golf este cel mai bun exemplu, fiind lider în majoritatea județelor analizate. Alături de acesta, modele precum Passat, Logan și Duster își păstrează poziții solide, adaptate nevoilor reale din fiecare zonă.

Pentru cumpărători și vânzători, aceste informații sunt foarte importante: modelele care se repetă în topuri au cerere stabilă și se tranzacționează mai ușor, dar oferă și mai mult spațiu de negociere.

Analiza completă, cu toate datele, graficele și interpretările detaliate, poate fi citită pe blogul Plus Auto Marketplace.

Sursa foto: freepik.com