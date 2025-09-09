Fertilitatea feminină are un calendar propriu, iar vârsta este unul dintre cei mai importanți factori: după 35 de ani, calitatea ovocitelor scade și șansele de a rămâne însărcinată pe cale naturală se diminuează¹. Realitatea socială nu se aliniază însă cu cea medicală.

Vârsta medie la care femeile din Uniunea Europeană devin mame a ajuns la 29,8 ani și crește de la an la an². Multe femei își doresc unul sau mai mulți copii, dar amână momentul până se simt stabile din punct de vedere financiar, profesional sau în viața de cuplu. Așa a apărut crioconservarea ovocitelor ca opțiune medicală, un proces care presupune recoltarea și înghețarea ovocitelor într-un moment optim din punct de vedere biologic, pentru a fi folosite ulterior.

Această procedură nu este o garanție, ci o posibilitate. Vârsta optimă pentru crioconservare este până în 35 de ani, interval în care ovocitele au cea mai bună calitate³. Ulterior, când femeia decide că este pregătită pentru un copil, ovocitele pot fi fertilizate și implantate.

Crioconservarea nu este neapărat o decizie simplă sau spontană. Poate fi motivată de rațiuni medicale (înaintea unui tratament care afectează fertilitatea), personale sau pur și simplu de dorința de a avea mai mult control asupra propriei vieți reproductive. Ce e important de reținut este că șansele de reușită ale unei sarcini sunt mai mari atunci când ovocitele sunt recoltate la o vârstă mai tânără³.

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu
Recomandări
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

În România, unde fertilitatea și natalitatea sunt în scădere, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistică și Studii Economice,⁴ acest subiect începe să capete tot mai multă vizibilitate. Crioconservarea ovocitelor este o soluție medicală disponibilă și în centre specializate din țară, dar încă puțin cunoscută sau discutată.

La nivel internațional, potrivit Mercer National Survey of Employer⁵, este în creștere numărul companiilor mari care au inclus această procedură în pachetele de beneficii pentru angajate. În SUA, de exemplu, 19% din companiile cu peste 20.000 de angajați oferă acoperirea costurilor pentru crioconservare⁵ – un semnal că fertilitatea nu mai e doar o chestiune de biologie, ci și un aspect esențial pentru bunăstarea generală.

În esență, nu este vorba despre „a amâna” ceva, ci despre a înțelege ce opțiuni există. Crioconservarea ovocitelor nu este un drum obligatoriu, ci doar unul dintre multele posibile. Mai multe informații despre crioconservare și campania de informare pot fi găsite pe site-ul  https://punefreeze.ro.

  1. Referințe:
  2. Poli M & Capalbo A. Front. Reprod. Health, 2021. 
  3. Eurostat Statistics, Fertility Statistics, 2025 
  4. Ana Cobo, Sarah Druckenmiller Cascante, Juan García-Velasco, James A. Grifo. Is planned oocyte cryopreservation delivering? Reproductive BioMedicine Online, 2025 Institutul Național de Statistică și Studii Economice. Evoluția natalității și fertilității în România, 2012 
  5. Erin Dowlin, New survey finds employers adding fertility benefits to promote DEI, Mercer National Survey of Employer-Sponsored Health Plans, 2001
     

RO-NONF-00225

Foto: punefreeze.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cele mai bune aeroporturi din Europa au fost premiate. Cine domină topul ACI Europe
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. După o relație de 17 ani, el și-a găsit fericirea în brațele unei tinere afaceriste! Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. După o relație de 17 ani, el și-a găsit fericirea în brațele unei tinere afaceriste! Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.RO
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Analiză
Știri România 15:11
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Știri România 13:35
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Parteneri
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Adevarul.ro
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL
Financiarul.ro
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL

Monden

Vocea României 2025 începe pe 12 septembrie. Tot ce trebuie să știi despre show
Stiri Mondene 15:03
Vocea României 2025 începe pe 12 septembrie. Tot ce trebuie să știi despre show
Asia Express 2025. Concurenții sunt nevoiți să mănânce balut, oul eclozat considerat o delicatesă în Filipine
Stiri Mondene 14:51
Asia Express 2025. Concurenții sunt nevoiți să mănânce balut, oul eclozat considerat o delicatesă în Filipine
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
Unica.ro
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
ObservatorNews.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
GSP.ro
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Mediafax.ro
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Cel puțin 19 tineri au murit după ce s-au luptat cu forțele de ordine. Proteste masive în Nepal
KanalD.ro
Cel puțin 19 tineri au murit după ce s-au luptat cu forțele de ordine. Proteste masive în Nepal

Politic

AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 15:20
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”
Politică 08:32
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”
Parteneri
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Spotmedia.ro
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Fanatik.ro
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă