Fertilitatea feminină are un calendar propriu, iar vârsta este unul dintre cei mai importanți factori: după 35 de ani, calitatea ovocitelor scade și șansele de a rămâne însărcinată pe cale naturală se diminuează¹. Realitatea socială nu se aliniază însă cu cea medicală.

Vârsta medie la care femeile din Uniunea Europeană devin mame a ajuns la 29,8 ani și crește de la an la an². Multe femei își doresc unul sau mai mulți copii, dar amână momentul până se simt stabile din punct de vedere financiar, profesional sau în viața de cuplu. Așa a apărut crioconservarea ovocitelor ca opțiune medicală, un proces care presupune recoltarea și înghețarea ovocitelor într-un moment optim din punct de vedere biologic, pentru a fi folosite ulterior.

Această procedură nu este o garanție, ci o posibilitate. Vârsta optimă pentru crioconservare este până în 35 de ani, interval în care ovocitele au cea mai bună calitate³. Ulterior, când femeia decide că este pregătită pentru un copil, ovocitele pot fi fertilizate și implantate.

Crioconservarea nu este neapărat o decizie simplă sau spontană. Poate fi motivată de rațiuni medicale (înaintea unui tratament care afectează fertilitatea), personale sau pur și simplu de dorința de a avea mai mult control asupra propriei vieți reproductive. Ce e important de reținut este că șansele de reușită ale unei sarcini sunt mai mari atunci când ovocitele sunt recoltate la o vârstă mai tânără³.

Recomandări Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

În România, unde fertilitatea și natalitatea sunt în scădere, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistică și Studii Economice,⁴ acest subiect începe să capete tot mai multă vizibilitate. Crioconservarea ovocitelor este o soluție medicală disponibilă și în centre specializate din țară, dar încă puțin cunoscută sau discutată.

La nivel internațional, potrivit Mercer National Survey of Employer⁵, este în creștere numărul companiilor mari care au inclus această procedură în pachetele de beneficii pentru angajate. În SUA, de exemplu, 19% din companiile cu peste 20.000 de angajați oferă acoperirea costurilor pentru crioconservare⁵ – un semnal că fertilitatea nu mai e doar o chestiune de biologie, ci și un aspect esențial pentru bunăstarea generală.

În esență, nu este vorba despre „a amâna” ceva, ci despre a înțelege ce opțiuni există. Crioconservarea ovocitelor nu este un drum obligatoriu, ci doar unul dintre multele posibile. Mai multe informații despre crioconservare și campania de informare pot fi găsite pe site-ul https://punefreeze.ro.

Referințe: Poli M & Capalbo A. Front. Reprod. Health, 2021. Eurostat Statistics, Fertility Statistics, 2025 Ana Cobo, Sarah Druckenmiller Cascante, Juan García-Velasco, James A. Grifo. Is planned oocyte cryopreservation delivering? Reproductive BioMedicine Online, 2025 Institutul Național de Statistică și Studii Economice. Evoluția natalității și fertilității în România, 2012 Erin Dowlin, New survey finds employers adding fertility benefits to promote DEI, Mercer National Survey of Employer-Sponsored Health Plans, 2001



RO-NONF-00225

Foto: punefreeze.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE