Echipa Legendary Barbers https://www.legendarybarbers.ro oferă consiliere personalizată și execuție la cele mai înalte standarde, astfel încât fiecare bărbat să poată străluci cu o tunsoare adaptată fizionomiei și stilului său.

Iată care sunt cele mai populare 10 variante de tunsori masculine în 2025:

1. Fade Clasic (Classic Fade)

Una dintre cele mai iubite tunsori, fade-ul păstrează păr scurt pe laterale și treptat mai lung spre vârf. Este versatil, îngrijit, potrivit oricărei forme de față.

Ușor de întreținut



Ideal pentru look-uri business sau casual



2. Textured Crop

Tunsorile cu textură accentuează firele rebele și aduc un aspect natural, modern. Crop-ul se pretează bărbaților cu păr drept sau ușor ondulat.

Se poate stiliza rapid cu ceară modelatoare



Perfect pentru o imagine relaxată



3. Quiff Modern

Quiff-ul rămâne în top datorită volumului generos și felului în care pune în valoare fizionomia. Lateralele sunt scurte, iar partea de sus este stilizată cu volum.

Recomandat pentru păr mediu sau gros



Oferă versatilitate: elegant, casual, extravagant



4. Buzz Cut Conturat

Tunsoarea foarte scurtă, cu linii precise, se potrivește bărbaților activi, care preferă minimalismul.

Se întreține ușor



Se poate combina cu barbă scurtă pentru efect modern



5. Pompadour Texturat

Un stil glam, pompadour-ul se reinventează cu textură și volum pe partea superioară, laterale scurtate discret.

Recomandat tuturor vârstelor



Se poate personaliza cu fade sau undercut



6. Undercut Clasic

Undercut-ul rămâne alegerea unui look curat, bărbătesc, cu contrast puternic între laterale și partea superioară.

Se potrivește părului mediu-lung



Ușor de adaptat cu styling modern



7. Side Part Retro

Side part-ul clasic, cu cărare laterală, revine în trend. Este tunsoarea care denotă eleganță și respect pentru tradiție.

Perfect pentru mediul corporate



Se stilizează cu gel sau pomadă



8. French Crop

Similar cu Textured Crop-ul, varianta franceză aduce o franjură scurtă, ușor de întreținut, ideală pentru fața ovală sau pătrată.

Accentuază trăsăturile feței



Recomandat tinerilor



9. Long Top, Short Sides

Păr mediu spre lung pe partea superioară, cu laterale tunse scurt. Look-ul se poate adapta cu bucle sau texturi accentuate.

Flexibil la coafat: dezordonat, cu volum sau slicked back



Potrivit pentru toate vârstele



10. Mullet Urban

Tunsoarea mullet revine reinterpretată, cu păr scurt pe laterale și lung în spate, accent creativ pentru cei care vor să iasă din tipare.

Stil îndrăzneț



Poate fi combinat cu decolorare sau accente colorate



Tabel tendințe și caracteristici 2025

Tunsoare Nivel întreținere Păr recomandat Stil predominant Classic Fade Ușor Orice Versatil Textured Crop Mediu Drept/Ondulat Modern, casual Quiff Modern Mediu Mediu/Gros Elegant, urban Buzz Cut Conturat Foarte ușor Scurt Minimalist Pompadour Texturat Mediu Mediu/Gros Glam, special Undercut Clasic Ușor Mediu/Lung Clasic, curat Side Part Retro Ușor Orice Corporate, retro French Crop Mediu Drept/Ondulat Modern, tineresc Long Top Short Sides Mediu Lung/Mediu Adaptabil Mullet Urban Mediu Lung Creativ, cool

Cum alegi tunsoarea potrivită pentru 2025

Analizează forma feței, textura părului și preferințele personale



Consultă-te cu stilistul Legendary Barbers pentru recomandări personalizate



Ia în considerare gradul de întreținere și styling necesar



Experimentează cu produse profesionale pentru styling



Legendary Barbers – preferința celor care caută stil autentic

La Legendary Barbers, te bucuri de o industrie cu tradiție, de profesioniști pasionați și de o atmosferă relaxată, potrivită oricărui tip de masculinitate. Echipa oferă consiliere utilă, tunsori adaptate trendurilor și tehnici de styling nou introduse în 2025.

Nu uita: tunsoarea nu definește doar look-ul, ci și atitudinea ta față de viață. Alege inspirat, experimentează și descoperă nu numai ce se poartă, ci și ceea ce ți se potrivește cel mai bine. Legendary Barbers rămâne salonul unde fiecare tunsoare devine o poveste personală!

Sursa foto: unsplash.com

