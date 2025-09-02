Echipa Legendary Barbers https://www.legendarybarbers.ro oferă consiliere personalizată și execuție la cele mai înalte standarde, astfel încât fiecare bărbat să poată străluci cu o tunsoare adaptată fizionomiei și stilului său.

Iată care sunt cele mai populare 10 variante de tunsori masculine în 2025:

1. Fade Clasic (Classic Fade)

Una dintre cele mai iubite tunsori, fade-ul păstrează păr scurt pe laterale și treptat mai lung spre vârf. Este versatil, îngrijit, potrivit oricărei forme de față.

  • Ușor de întreținut
  • Ideal pentru look-uri business sau casual

2. Textured Crop

Tunsorile cu textură accentuează firele rebele și aduc un aspect natural, modern. Crop-ul se pretează bărbaților cu păr drept sau ușor ondulat.

  • Se poate stiliza rapid cu ceară modelatoare
  • Perfect pentru o imagine relaxată

3. Quiff Modern

Quiff-ul rămâne în top datorită volumului generos și felului în care pune în valoare fizionomia. Lateralele sunt scurte, iar partea de sus este stilizată cu volum.

  • Recomandat pentru păr mediu sau gros
  • Oferă versatilitate: elegant, casual, extravagant

4. Buzz Cut Conturat

Tunsoarea foarte scurtă, cu linii precise, se potrivește bărbaților activi, care preferă minimalismul.

  • Se întreține ușor
  • Se poate combina cu barbă scurtă pentru efect modern
5. Pompadour Texturat

Un stil glam, pompadour-ul se reinventează cu textură și volum pe partea superioară, laterale scurtate discret.

  • Recomandat tuturor vârstelor
  • Se poate personaliza cu fade sau undercut

6. Undercut Clasic

Undercut-ul rămâne alegerea unui look curat, bărbătesc, cu contrast puternic între laterale și partea superioară.

  • Se potrivește părului mediu-lung
  • Ușor de adaptat cu styling modern

7. Side Part Retro

Side part-ul clasic, cu cărare laterală, revine în trend. Este tunsoarea care denotă eleganță și respect pentru tradiție.

  • Perfect pentru mediul corporate
  • Se stilizează cu gel sau pomadă

8. French Crop

Similar cu Textured Crop-ul, varianta franceză aduce o franjură scurtă, ușor de întreținut, ideală pentru fața ovală sau pătrată.

  • Accentuază trăsăturile feței
  • Recomandat tinerilor

9. Long Top, Short Sides

Păr mediu spre lung pe partea superioară, cu laterale tunse scurt. Look-ul se poate adapta cu bucle sau texturi accentuate.

  • Flexibil la coafat: dezordonat, cu volum sau slicked back
  • Potrivit pentru toate vârstele

10. Mullet Urban

Tunsoarea mullet revine reinterpretată, cu păr scurt pe laterale și lung în spate, accent creativ pentru cei care vor să iasă din tipare.

  • Stil îndrăzneț
  • Poate fi combinat cu decolorare sau accente colorate
Tabel tendințe și caracteristici 2025

TunsoareNivel întreținerePăr recomandatStil predominant
Classic FadeUșorOriceVersatil
Textured CropMediuDrept/OndulatModern, casual
Quiff ModernMediuMediu/GrosElegant, urban
Buzz Cut ConturatFoarte ușorScurtMinimalist
Pompadour TexturatMediuMediu/GrosGlam, special
Undercut ClasicUșorMediu/LungClasic, curat
Side Part RetroUșorOriceCorporate, retro
French CropMediuDrept/OndulatModern, tineresc
Long Top Short SidesMediuLung/MediuAdaptabil
Mullet UrbanMediuLungCreativ, cool

Cum alegi tunsoarea potrivită pentru 2025

  • Analizează forma feței, textura părului și preferințele personale
  • Consultă-te cu stilistul Legendary Barbers pentru recomandări personalizate
  • Ia în considerare gradul de întreținere și styling necesar
  • Experimentează cu produse profesionale pentru styling

Legendary Barbers – preferința celor care caută stil autentic

La Legendary Barbers, te bucuri de o industrie cu tradiție, de profesioniști pasionați și de o atmosferă relaxată, potrivită oricărui tip de masculinitate. Echipa oferă consiliere utilă, tunsori adaptate trendurilor și tehnici de styling nou introduse în 2025.

Nu uita: tunsoarea nu definește doar look-ul, ci și atitudinea ta față de viață. Alege inspirat, experimentează și descoperă nu numai ce se poartă, ci și ceea ce ți se potrivește cel mai bine. Legendary Barbers rămâne salonul unde fiecare tunsoare devine o poveste personală!

Sursa foto: unsplash.com

