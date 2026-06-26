

UNTOLD este alături de elevii de nota 10 ai României prin campania “BAC de 10”, cea mai longevivă inițiativă de încurajare a performanței prin educație, ajunsă la ediția cu numărul 11.

Toți absolvenții care vor obține nota maximă la examenul de Bacalaureat din sesiunea de vară vor primi un abonament General Access gratuit pentru cele patru zile de festival UNTOLD.

Peste 1800 de absolvenți au fost recompensați în ultimii 11 ani prin această campanie, bucurându-se de experiența festivalului numărul 3 în lume – UNTOLD.

Edy Chereji, Co-fondator UNTOLD Universe

„Fiecare nota de 10 la Bacalaureat reprezintă mai mult decât un rezultat excepțional la un examen, este dovada curajului de a-ți urma visurile, a disciplinei și a încrederii că munca depusă zi de zi poate deschide orice drum. Prin campania «BAC de 10», ne dorim să le transmitem acestor tineri că performanța merită să fie sărbătorită și că succesul lor este o sursă de

inspirație pentru întreaga generație. Suntem onorați să îi primim în universul UNTOLD și să celebrăm împreună un moment important din parcursul lor, unul care marchează începutul unor noi oportunități și experiențe memorabile.”

Elevii care obțin nota 10 la Bac își pot ridica brățara de acces pe baza unui act doveditor (foaie matricolă, diplomă de Bacalaureat etc.) din zona de „Acreditări” – Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, începând cu prima zi a festivalului.

În plus, toți cei înscriși la sesiunea de vară a Bacalaureatului beneficiază de un discount de 40 de euro la achiziționarea unui abonament la ediția aniversară UNTOLD, valabil până la 30 iulie.

Cei care doresc să se înscrie în campanie pot accesa platforma oficială: untold.com

Cea de-a unsprezecea ediție UNTOLD are loc între 6-9 august, în Cluj-Napoca. Line-up-ul include artiști precum STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Swae Lee, Flo-Rida, Kygo, James Hype, The Chainsmokers, Alan Walker, Sebastian Ingrosso, Meduza, BBNO$, Solomun, Carl Cox și mulți alții.

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