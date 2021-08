Cine ocupă în prezent primele poziții în topul favoriților la cucerirea trofeului în categoria de simplu masculin?

Jucătorul din Serbia, Novak Đoković, care ocupă locul unu mondial, are cele mai mari șanse de a ieși învingător în acest sezon, conform cotelor de pe Sportingbet.ro. Cota sa este de 1.80, cu o diferență semnificativă față de a doua poziție ocupată de jucătorul din Rusia, Daniil Medvedev, care are o cotă de 5.50. El ocupă, de asemenea, a doua poziție și în clasamentul mondial, cu 10370 de puncte strânse, comparativ cu cele 12113 ale sârbului.



Poziția a treia în topul favoriților la cucerirea trofeului este ocupată de jucătorul din Spania, Rafael Nadal, acesta având cota de 8.00. Îndrăgitul tenismen ocupă și a treia poziție în clasamentul mondial, cu 8270 de puncte. El a ocupat până în primele luni ale anului 2020 prima poziție în clasament, însă a fost surclasat de către Đoković.



Bătălia dintre cei doi pentru prima poziție a fost una strânsă și a rezultat în multe meciuri memorabile și într-o rivalitate cu o istorie bogată. Ultimul meci dintre cei doi titani ai tenisului mondial a avut loc la Roland Garros, când sârbul l-a învins pe Nadal, câștigându-și locul în finală și dominându-l pe grecul Stefanos Tsitsipas, locul patru mondial.



Poziția cu numărul patru din topul favoriților la câștigarea trofeului este ocupată de elvețianul Roger Federer, el având cota de 10.00. Federer ocupă în prezent poziția cu numărul nouă mondial, având un total de 4215 de puncte. Totuși, nu putem uita de faptul că a ocupat prima poziție timp de 310 săptămâni. Celebrul Federer, jucătorul preferat al multor pasionați de pariuri la US Open masculin, are o cotă identică cu cea a grecului Tsitsipas, el reușind să ajungă în primele poziții la doar 22 de ani. Este, așadar, un tenismen cu foarte mult potențial, care are capacitatea de a surprinde pe toată lumea în cadrul acestei competiții.



Jucătorul din Australia, Dominic Thiem, se află pe poziția cu numărul șase în ceea ce privește topul favoriților la câștigarea trofeului din acest an. El are cota de 11.00, fiind, așadar, un real pericol pentru cei doi jucători cu cota 10.00. Tot pe poziția a șasea se află și în clasamentul mondial, cu 7340 de puncte.



Finala va avea loc în data de 12 septembrie, iar până atunci pot avea loc nenumărate răsturnări de situație, în funcție de meciurile care urmează să aibă loc, ceea ce înseamnă că topul de mai sus poate arăta complet diferit în viitor. Din acest motiv, este important să verifici periodic cotele oferite pentru a reuși să plasezi bilete care să îți ofere cea mai mare șansă de câștig.



Sursa foto: unsplash.com



