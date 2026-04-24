De la bancă în Sri Lanka, la o nouă viață în Timișoara

Povestea lui Emanuel arată cum viața poate lua o întorsătură complet neașteptată. Fost manager bancar în Sri Lanka, el a decis să lase totul în urmă și să se mute în România, unde și-a construit o nouă viață la Timișoara, scrie Timiș Online.

Decizia a venit după perioada dificilă de după pandemie, când situația economică l-a împins să caute un nou început. A ajuns în România în urmă cu trei ani, împreună cu soția sa, Sandareka, după ce mai mulți prieteni i-au vorbit despre oportunitățile de aici.

Au luat-o de la zero, cu studii și un copil născut în România: „Primul an a fost greu”

Între timp, viața lor s-a schimbat complet. Cei doi nu au renunțat nicio secundă la educație și, în timp ce Emanuel este înscris la Facultatea de Informatică de la Universitatea Politehnica București, soția sa studiază Științele Educației, amândoi la distanță. În urmă cu 13 luni, la Timișoara s-a născut fiul lor, Danir.

Adaptarea nu a fost ușoară la început, povestește bărbatul, însă nu din cauza oamenilor.

„Primul an a fost greu, dar nu cu oamenii, ci cu comunicarea și cultura. Cu timpul e o problemă, pentru că în România este obligatoriu să ajungi la timp; în Sri Lanka, nu”, a povestit Emanuel pentru sursa citată.

De asemenea, prima iarnă din Timișoara a fost o experiență dificilă pentru familia venită din Asia. Acum, Emanuel locuiește împreună cu familia într-un apartament închiriat în zona Lipovei și lucrează ca traducător pentru comunitatea din Sri Lanka. El colaborează cu instituții importante din România, printre care Inspectoratul de Poliție Județean, Poliția de Frontieră, Curtea de Apel și Serviciul de Imigrări.

Soția sa a lucrat la o grădiniță înainte de nașterea copilului.

Cucerit de sarmale și papanași, nu ar mai pleca din România

Deși a lăsat în urmă o carieră stabilă și viața de lângă ocean, Emanuel spune că nu are de gând să plece din România. Îi place orașul, oamenii și mediul în care trăiește. Își dorește să își prelungească viza și să își găsească un nou loc de muncă.

„Parcurile și verdeața. Orașul este curat și am prieteni aici, români și srilankezi”, spune el, bucuros că până acum nu s-a confruntat cu probleme rasiale, iar copilul său este bine primit peste tot.

Emanuel s-a adaptat inclusiv la bucătăria românească. Printre preparatele preferate se numără sarmalele, micii, drobul, tochitura de ciuperci cu smântână, papanașii și gogoșile. Cu toate acestea, dorul de casă rămâne.

„Îmi lipsesc apa și plaja. De asemenea, și de familie îmi este dor”, a mai spus el.

Comunitatea de srilankezi din Timișoara a ajuns la aproximativ 700 de persoane, care se întâlnesc frecvent și păstrează legătura, organizând inclusiv evenimente culturale. Recent, au sărbătorit Anul Nou la Muzeul Satului Bănățean.

