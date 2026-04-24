Totul s-a petrecut după ce o femeie de 58 de ani a reclamat la numărul 112 că ginerele său a amenințat-o cu moartea pe ea, pe soțul și pe fiica sa, dacă soția lui și cei trei copii nu revin acasă.

„La data de 23 aprilie a.c., ora 21.14, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Hangu, cu privire la faptul că ginerele acesteia, un bărbat în vârstă de 37 de ani, a adresat amenințări de natură a le pune în pericol viața, atât ei, cât și soțului și fiicei acesteia, dacă soția acestuia și cei trei copii minori nu revin la locuința de domiciliu”, a transmis IPJ Neamț.

După ce au evaluat riscul, polițiștii au constatat că este o situație de pericol iminent și au emis trei ordine de protecție provizorii.

Ulterior, luptătorii SAS Neamț au mers la locuința individului pentru a-i comunica ordinele de protecție. Când i-au cerut să deschidă ușa, acesta a tras mai multe focuri de armă asupra lor.

„Polițiștii împreună cu luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț au intervenit în localitatea Hangu, la imobilul bărbatului, pentru a-i aduce la cunoștință dispozițiile ordinelor de protecție provizorii, pătrunzând în curtea imobilului bărbatului, din aceeași localitate, până la ușa de acces a imobilului. În momentul în care aceștia au solicitat deschiderea ușii imobilului, împreună cu somația legală, bărbatul de 37 de ani ar fi executat mai multe focuri de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamț”, a precizat IPJ Neamț.

Ținând cont de context, luptătorii SAS au tras în bărbat, care a murit.

Verificările au arătat că bărbatul deținea legal arme de vânătoare, care pot fi văzute în fotografiile de mai jos.

Armele sunt carabina calibrul 308 (7,62 x 51) și pușca de vânătoare calibrul 12 gauge, care erau încărcate și pregătite când polițiștii au vrut să intre în casa bărbatului de 37 de ani.

„Polițiștii au intervenit în condițiile legii, cu respectarea condițiilor referitoare la uzul de armă. Aceștia și-au declinat clar și repetat calitatea, au efectuat somația legală și au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somației și le-a pus în pericol iminent viața prin executarea focului asupra acestora cu arma de vânătoare”, a transmis Poliția.

