Populația Ucrainei are nevoie urgentă de ajutor. Milioane de ucraineni trăiesc în frică și incertitudine. România nu rămâne indiferentă la numărul imens de oameni care au fost nevoiți să-și părăsească țara și să- și vadă familiile destrămate.

Sâmbătă, la Arena Națională, de la ora 16:00, va avea loc WE ARE ONE, cel mai mare concert caritabil din România, pentru sprijinirea poporului ucrainean. Peste 50 de artiști români și internaționali s-au alăturat evenimentului și vor urca pe scena de la Arena Națională în solidaritate pentru poporul care trece acum prin momente delicate.

Andra, Antonia, Carlas Dreams, Grasu XXL, Guess Who, Horia Brenciu, INNA, Irina Rimes, Spike și Vama sunt primii artiști anunțați în line-up-ul evenimentului. Alți artiști locali și internaționali vor fi anunțați mâine.

Fiecare bilet la eveniment reprezintă donația pentru susținerea ucrainenilor și poate fi cumpărat de pe weareoneromania.com.

Banii obținuți în urma evenimentului vor fi donați către Crucea Roșie Română. De asemenea, pentru a putea susține cât mai mult poporul ucrainean, pot fi făcute donații către Crucea Roșie Română, aici, în conturile organizației sau prin SMS, la 8825, cu textul „ONE”.

O campanie SAGA FESTIVAL, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București pentru poporul ucrainean.

GSP.RO "M-am hotărât să cumpăr eu". Decizia luată de Dan Şucu, proprietarul Mobexpert

Playtech.ro ȘOC! Ce vrea SUA să aducă în România de frica lui Vladimir Putin și a războiului Rusia – Ucraina

Observatornews.ro "De ce ne-ai părăsit? Erai stâlpul nostru". Leontin, un tânăr campion național la raliuri, a murit într-un accident cumplit în Satu Mare

HOROSCOP Horoscop 8 martie 2022. Capricornii sunt într-o etapă de negocieri la locul de muncă, dar nu îi mulțumește acest lucru

Știrileprotv.ro Se schimbă legea! Bărbații între 18 și 60 de ani, în rezerva generală în caz de război

Telekomsport Neaşteptat! Înalţi oficiali anunţă exact cât mai durează războiul din Ucraina! Informaţii de ultim moment: surpriză în privinţa ţării învingătoare

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă