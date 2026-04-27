„Deputați din cele mai mari două partide din Parlament au început redactarea unei moțiuni de cenzură împotriva premierului și ar putea să o depună chiar săptămâna viitoare, a spus Marian Neacșu într-o conferință de presă comună cu vicepreședintele partidului AUR, Peștrișor Peiu”, a scris Bloomberg.

„Măsura marchează o escaladare semnificativă a tensiunilor dintre cele două foste partenere de guvernare, în contextul prăbușirii coaliției lor vechi de 10 luni. Social-democrații l-au criticat pe Bolojan pentru politica sa de austeritate și, săptămâna trecută, și-au retras miniștrii din guvern după ce premierul a refuzat să demisioneze. Odată depusă, moțiunea are șanse mari de succes dacă va fi supusă la vot. AUR și PSD controlează împreună cele mai multe mandate din Parlament”, a mai precizat reputata agenție de știri.

Pe 20 aprilie, Bloomberg a remarcat că „România trece printr-o criză politică, după ce PSD, cel mai mare partid din coaliția de guvernare, și-a retras sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan” și a tras un semnal de alarmă.

„Noua criză este probabil să îngrijoreze investitorii și agențiile de rating, care au avertizat că stabilitatea politică este esențială pentru a susține eforturile României de a reduce cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană și de a evita retrogradarea ratingului de credit la categoria „junk”. România plătește deja cele mai mari costuri de împrumut dintre statele din regiune, iar obligațiunile denominate în dolari au fost cele mai slabe performere din piețele emergente vineri, din cauza riscului politic crescut”, a notat Bloomberg pe 20 aprilie.

Reamintim că România a intrat în 2026 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB și are o țintă de deficit de 6,2% din PIB pentru acest an, după cum a spus premierul Bolojan în februarie.

PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan, deși Grindeanu a exclus o alianță cu partidul lui Simion

Marian Neacşu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, 27 aprilie, într-o declarație comună oferită la Parlament, că PSD şi AUR vor depune împreună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuţii între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Este un lucru exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi probabil explicată în cursul acestei zile de către preşedinţii de partide. Aşa după cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14.00 convocat un Birou Permanent Național în care se va lua decizia finală”, a spus fostul vicepremier Marian Neacșu.

Întrebat de jurnaliști dacă acesta este primul pas pentru o viitoare colaborare PSD-AUR și la guvernare, Neacșu a răspuns: „Orice drum începe cu primul pas”.

Petrișor Peiu, care din noiembrie 2025 este președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR, a adăugat că partidul lui George Simion face „un demers comun” cu PSD de redactare a moţiunii de cenzură, care să fie dezbătută și apoi votată în Parlament „undeva la începutul lunii mai”, astfel încât Guvernul Bolojan să cadă.

Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament. PSD și AUR au împreună 220 de parlamentari, deci mai este nevoie de încă 13 parlamentari care să voteze, astfel încât să treacă moțiunea de cenzură.

Reamintim că Grindeanu a spus de mai multe ori că social-democrații nu vor face coaliție sau alianță cu AUR cât timp el va conduce partidul.

PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a provocat o criză politică, iar Ilie Bolojan a rupt coaliția cu partidul lui Grindeanu

Situația politică este extrem de complicată. România a intrat în criză pe 20 aprilie, când PSD a votat, într-o ședință cu 5.000 de membri, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, care este și președintele PNL. Acesta a primit și un ultimatum de 72 de ore ca să demisioneze, altfel miniștrii PSD vor fi retrași din Guvern și urmează o moțiune de cenzură.

Pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu.

Pe 22 aprilie, președintele Nicușor Dan s-a văzut separat cu fiecare partid al fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR, în contextul în care partidul condus de Sorin Grindeanu a anunțat că își va retrage miniștrii din Guvernul Bolojan. La finalul zilei, într-o scurtă declarație televizată, șeful statului a concluzionat: „Calm și vom trece prin asta”.

Pe 23 aprilie, miniştrii PSD şi-au depus demisiile la Palatul Victoria. În aceeași zi, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a luat act de demisiile celor 6 miniștri PSD şi că va trimite preşedintelui Nicușor Dan noile propuneri de interimari, iar șeful statului le-a semnat pe 25 aprilie.

Cine preia interimar portofoliile PSD:

Dragoş Pîslaru – Ministerul Muncii

Cseke Attila – Ministerul Sănătăţii

Tanczos Barna – Ministerul Agriculturii

Cătălin Predoiu – Ministerul Justiţiei

Ilie Bolojan – Ministerul Energiei

Radu Miruţă – Ministerul Transporturilor.

Foarte important, preşedintele Nicuşor Dan a declarat pe 24 aprilie, după summitul Consiliului European din Cipru, că dacă PNL sau PSD îi va spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea partidului AUR, el va refuza.

Acum este așteptată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE