World Class își consolidează prezența în Timișoara cu al șaptelea centru premium de sănătate, fitness și înot, în City of Mara

„Această extindere reprezintă un pas important în misiunea noastră de a inspira cât mai mulți români să fie mai activi, mai des și să adopte un stil de viață sănătos. Prin deschiderea noului nostru club în City of Mara, aducem experiențe de sănătate, wellness și fitness de înaltă calitate într-un proiect rezidențial de excepție. Scopul nostru este de a face activitatea fizică, sănătatea și fitness-ul accesibile și plăcute pentru toți membrii comunității, indiferent de vârstă sau nivelul de health & fitness.

Exercițiul fizic este cel mai bun medicament, iar prin facilitățile dedicate copiilor și familiilor, subliniem importanța mișcării fizice de la o vârstă fragedă și recunoaștem înotul drept o abilitate esențială pentru o viață sănătoasă. Noi, la World Class, credem cu tărie și promovăm faptul că exercițiul este medicament! De aceea, continuăm să ne asigurăm că toate generațiile, de la copii la adulți, pot adopta un stil de viață activ și sănătos. Deschiderea noului club cu piscină în rețeaua World Class este o parte importantă a angajamentului nostru continuu de a motiva și inspira mai mulți oameni să fie mai activi, mai des,” a declarat Kent Orrgren, CEO World Class.

Noul club World Class din Timișoara se alătură unei rețele deja solide de centre de sănătate și fitness, care au devenit esențiale în peisajul de wellness al orașului. Cu World Class ISHO, Iulius Town, Vox, Dumbrăvița și, în curând, World Class City of Mara, brandul și-a stabilit cu succes statutul de lider în furnizarea de servicii de fitness și înot de top în capitala Banatului. Fiecare club oferă experiențe unice de antrenament, facilități de ultimă generație și echipamente moderne. Acest nou club consolidează și mai mult prezența World Class, întărindu-și rolul de hub regional pentru sănătate, fitness și wellness. World Class va putea oferi experiențe de antrenament și înot și mai diverse și accesibile într-una dintre cele mai importante zone rezidențiale din oraș.

Situat în prestigiosul complex City of Mara, acest nou club se întinde pe o suprafață de 3.700 de metri pătrați și include parcare privată gratuită pentru membrii săi. Facilitatea oferă unele dintre cele mai avansate zone de fitness din România, cu cele mai noi echipamente, cum ar fi cea mai mare zonă SkillX din România, care oferă membrilor un spațiu exclusiv de antrenament funcțional, de intensitate ridicată. Pentru iubitorii de cardio, Beat Zone oferă mediul perfect pentru antrenamente energice, sesiuni de box sau chiar cycling.

„Suntem încântați de parteneriatul nostru cu World Class, cel mai important brand de fitness din România, prin care aducem o sală de fitness modernă și complet echipată în City of Mara, oferind rezidenților noștri acces la servicii de sănătate și wellness de înaltă calitate. Adăugarea acestei facilități în complexul nostru nu doar că întărește angajamentul nostru de a promova un stil de viață activ și sănătos, dar ne diferențiază și pe piața imobiliară, prin oferirea de facilități premium la cele mai înalte standarde. Acest nou centru de fitness și înot va ajuta la consolidarea comunității City of Mara, creând un spațiu de conexiune și dezvoltare personală pentru toți cei care numesc acest complex ‘acasă’,” a declarat Alin Bradean, CEO City of Mara.

Clubul dispune de o zonă de fitness și gym de 1.000 de metri pătrați, cu echipamente pentru CrossFit și antrenamente de forță. Piscina semi-olimpică și terasa spațioasă completează experiența de health & fitness World Class, combinând înotul cu un mediu relaxant, în aer liber. Pentru familiile cu copii, clubul oferă un studio pentru copii generos, cu o terasă mare, care reprezintă un spațiu extrem de atractiv pentru activitățile și programele de fitness pentru copii.

Despre City of Mara

City of Mara este cel mai mare proiect pur rezidențial din Timișoara, început în 2015 și ajuns astăzi la ultimele două clădiri. Proiectul include peste 500 de apartamente, 4000 de metri pătrați de spații comerciale și servicii, parcuri, spații de promenadă și un complex modern de sport, sănătate și fitness. În 2022, City of Mara a câștigat titlul de „cel mai integrat proiect rezidențial din România”. Pentru mai multe detalii, vizitați: www.cityofmara.ro.

Despre World Class România

World Class România este liderul pieței în industria de sănătate, fitness și wellness din România, cu un total de 47 de cluburi de sănătate și fitness și 26 de piscine la nivel național, deservind peste 77.000 de membri. Cluburile World Class oferă servicii la cele mai înalte standarde, facilități de ultimă generație și clase diversificate. World Class este un partener de lungă durată al LES MILLS™, cel mai mare furnizor mondial de concepte de fitness. De asemenea, World Class România oferă un concept premium de club de fitness și lifestyle, numit W, unde membrii pot să se antreneze și să se relaxeze într-un cadru intim și exclusivist. Pentru programarea claselor și gestionarea activităților în club, toți membrii au acces la aplicația World Class, unde se bucură și de beneficii speciale destinate doar membrilor World Class. Pentru mai multe detalii, accesați: www.worldclass.ro.

Despre Vectr Holdings

Vectr Holdings este o companie de investiții care deține companii în România în sectoare precum agribusiness, distribuția de mașini și echipamente agricole, dezvoltare și investiții imobiliare, precum și industria de sănătate și fitness. Vectr Holdings este proprietarul World Class România, liderul pieței în industria de sănătate și fitness din România. Pentru mai multe informații, vizitați: www.vectr-holdings.com.

World Class Contact

Luana Mureșan

Media Associate

+40 0732702249

e-mail: luana.muresan@perceptum.ro

