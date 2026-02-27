În doar cinci ani, Beach, Please! a crescut constant, de la un proiect ambițios la un fenomen global al culturii urbane. De la un an la altul, festivalul și-a ridicat standardele atât din punct de vedere al experienței, cât și al line-up-ului, construind ceea ce astăzi este considerat cel mai puternic line-up urban din lume, la acest moment, și la un preț de acces extrem de competitiv comparativ cu cele mai mari festivaluri internaționale.

De fiecare dată când a urcat pe scena de la Costinești, Yeat a transformat show-ul într-un spectacol total. La ediția precedentă, momentul său a devenit unul dintre cele mai comentate din întregul festival, cu un setup spectaculos și efecte pirotehnice impresionante, în care artistul a fost înconjurat de flăcări, într-o producție vizuală rar întâlnită în Europa. Zeci de mii de fani au cântat la unison, iar energia din fața scenei a confirmat încă o dată statutul său de artist definitoriu pentru noua generație.

Legătura cu publicul din România este însă mai profundă decât un simplu concert. Yeat este pe jumătate român, mama sa fiind româncă, iar această conexiune a fost resimțită puternic la ediția trecută, când artistul a vorbit în limba română pe scenă, declanșând reacții entuziaste din partea publicului. Pentru mulți fani, momentul a fost autentic și personal, consolidând relația specială dintre artist și comunitatea Beach, Please!.

Pe numele său real Noah Smith, Yeat este considerat un pionier al noului val de trap experimental, cu un stil distinct, producții futuriste și o identitate artistică imediat recognoscibilă. Albumele sale au urcat în topurile internaționale, iar revenirea sa la Beach, Please! reconfirmă poziționarea festivalului ca platformă pentru artiștii care definesc cultura urbană globală.

Pentru ediția aniversară din 2026, Yeat se alătură unui line-up deja impresionant, din care fac parte nume precum Playboi Carti, Future, Don Toliver și Quavo, consolidând poziția Beach, Please! drept unul dintre cele mai puternice festivaluri urbane din lume.

După ce în 2025 a devenit oficial cel mai mare festival urban din lume, reunind sute de mii de participanți, Beach, Please! continuă să scaleze la nivel internațional. Numărul impresionant de bilete deja vândute în afara României pentru ediția din 2026 confirmă interesul global pentru festival și poziționează România pe harta marilor destinații de entertainment. Impactul este unul direct, creșterea fluxului de turiști internaționali va contribui semnificativ la dezvoltarea turismului în 2026, generând vizibilitate și beneficii economice pentru întreaga regiune.

Beach, Please! 2026 promite nu doar cel mai puternic line-up urban al momentului, ci și o experiență de festival la standarde globale, la un preț accesibil pentru publicul larg, o combinație rară în peisajul marilor evenimente internaționale.

Biletele sunt disponibile pe https://tickets.beach-please.ro/.

Sursa foto: Beach, Please

