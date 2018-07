Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „S-a oprit în timpul partidei de amor și mi-a spus că nu mai are chef”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Nu mă pot descarcă tuturor așa că am ales să o fac la ține. Cred că m-ai putea ajută cu o părere.

Sunt într-o relație de aproape 6 luni de zile cu iubitul meu. Simt că scârțâie puțîn relația, nu mai este comunicativ cu mine cum era odată, ne vedem din ce în ce mai rar din cauza faptului că el are două locuri de muncă, așa că ne vedem odată/de două ori pe săptămâna, seară, la el. Nimic mai mult. Rareori ieșim pe undeva și tot eu vin cu inițiativa. Am avut și momente de „pauză”, cum spune el (el a vrut pauzele pentru a se liniști, să aibă liniște), și poate și pentru că se simțea de fiecare dată prost atunci când îi spuneam ce mă deranjează,el o lua prea in serios, avea impresia că eu vreau să îl schimb pe el că persoană, dar nu era așa.

Aseară, poate pare ciudat cum sună, dar înainte de a termină sexul, el mi-a spus că nu mai are chef de sex și s-a oprit. M-am simțit prost. Și l-am întrebat de ce, același răspuns mi l-a dat și nu a mai vorbit cu mine după aceea. Dintr-odată. Nu știu ce să fac. Îl simt indiferent, am încercat să vorbesc cu el despre lucrurile astea, dar se supără și vine cu aceeași afirmație> „asta sunt eu, cine mă iubește, mă iubește așa”. Încerc să fiu indiferență, dar am nevoie de un sfat, te rog.

Mulțumesc!