Simona Halep vrea să-și îmbunățească jocul: ”Sunt dornică să progresez la multe aspecte”. Care este adversara cea mai dificilă pentru liderul WTA.

Aflată acasă, la Constanța, pentru o scurtă vacanță, Simona Halep a vorbit, la Eurosport, despre planurile sale de viitor, despre jocul său care trebuie 'îmbunătățit', despre cea mai dificilă adversară din circuit, dar și despre cum va aborda ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open.

'Vreau să fiu mult mai bună la fileu, vreau să merg mai des la fileu, lucrăm împreună cu Darren la acest lucru. Toată viaţa o să am de îmbunătăţit ceva. În momentul acesta sunt destul de relaxată. Sunt dornică să progresez la multe aspecte', a spus Simona Halep.

Aceasta a adăugat: 'Îmi doresc să fiu mult mai puternică la serviciu, returul îmi merge foarte bine, însă mai trebuie să progresez la acest aspect, ca și venirea la fileu'.

Simona Halep: 'La US Open, merg cu încredere, merg liniştită!'

Despre adversara cea mai dificilă din circuitul WTA, Simona a mărturisit: 'Cel mai greu e să joc cu Angelique Kerber. Pe toate suprafeţele. Mereu când am meci cu ea mă gândesc încă de la vestiare că va fi un lung, de trei ore, cu trei seturi. Mă pregătesc pentru schimburi lungi, de câte 20 de lovituri'.

În ceea ce privește modul în care se pregătește de US Open, Simona Halep a dezvăluit: 'La US Open nu am puncte. Acum nu mai contează clasamentul sau alte rezultate, vreau să mă bucur de ceea ce fac, să nu mai simt presiunea negativă, să simt presiunea pozitivă pentru că îmi face bine. Merg cu încredere, merg liniştită. Sunt convinsă că jocul este acolo, dar trebuie să-mi adaptez jocul pe această suprafaţă, care este mult mai dură'.