A murit socrul lui Gabi Popescu. Ion Abrudan a făcut infarct în ziua de Crăciun. Actorul Ion Abrudan s-a stins din viață în ziua de Crăciun, pe masa de operație.

Actorul a suferit luni un infarct, în urma căruia a fost transportat de urgență cu elicopterul la Timișoara, unde a murit pe masa de operație, în urma unei complicații, scrie Bihon.ro.

Când a aflat vestea morții tatălui ei, Crina Abrudan s-a întors din vacanța din Dubai. Actorul Ion Abrudan s-a născut în Oradea, în anul 1938, pe 29 martie.

A urmat Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I.L. Caragiale” din Bucureşti, pe care l-a absolvit în 1963. A studiat la clasa profesoarei Dina Cocea, avându-i colegi pe Gheorghe Dinică şi Marin Moraru. După absolvirea institutului a fost repartizat la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ.

Managerul Teatrului Regina Maria a primit cu mare tristeţe vestea trecerii în nefiinţă a actorului Ion Abrudan: „Este o pierdere foarte mare pentru teatrul nostru. De obicei se spune că a fost un actor deosebit, un actor cu mare succes la public. Eu pot să spun doar că a fost un mare actor care s-a bucurat de o carieră cu adevărat strălucitoare. Ne va fi foarte greu fără el, şi în primul rând ne gândim că a fost unul dintre actorii care a jucat până în ultima clipă. Săptămâna trecută a jucat în ‘Scripcarul pe acoperiş’. Nimic nu părea să fie în neregulă, dar iată că inevitabilul s-a produs”.

Fostul secretar literar al teatrului, Elisabeta Pop, mărturiseşte cu durere: „Am aflat de la soţia lui. E o mare pierdere. Ştiu că era la al doilea infarct. I-am spus de atâtea ori să se protejeze dar el îmi spunea ’Câte zile am, atâtea am. Nu mă interesează, eu am să joc”.

Trupul neînsuflețit al actorului va fi depus la Teatrul Regina Maria din Oradea pentru ca cei care l-au iubit să-l revadă pentru ultima dată.