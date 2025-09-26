Turneul, care poartă numele lui Konstantin Eremeneko, un fost jucător rus de futsal, este susținut de primăria moscovită. În 2014, edilul Serghei Sobianin a acordat proiectului statutul de „tradițional” în lista evenimentelor sportive din capitala Rusiei.

„Rusia-România? De ce nu?”

Adrian Mutu a participat la un turneu demonstrativ de fotbal în capitala Rusiei, în ciuda sancțiunilor internaționale impuse acestei țări.

În timpul vizitei, Mutu a făcut declarații surprinzătoare despre posibilitatea unui meci amical între România și Rusia.

„Desigur, toată lumea ar fi interesată să urmărească un astfel de meci. Și de ce nu? Echipa Rusiei a fost întotdeauna foarte puternică”, a spus Mutu, potrivit media ruse.

Aceste afirmații contravin poziției oficiale a României și a organismelor fotbalistice internaționale, care au exclus Rusia din competiții după invadarea Ucrainei în 2022.

Mutu, fost selecționer al naționalei de tineret, ultima dată pe banca celor de la Petrolul Ploiești, a participat la un turneu care a reunit foste glorii ale fotbalului.

Turneul demonstrativ din capitala Rusiei, aflat la a 25-a ediție, a fost o întrecere amicală cu 6 echipe, la care au participat „Legendele Rusiei”, „Legendele Serbiei”, „Legendele Turciei”, „Legendele Asiei”, o echipă a „Legendelor Europei” și o echipă a legendelor Mondiale, din care a făcut parte și fostul internațional român.

Turneul denumit Cupa Legendelor Konstantin Eremenko a fost câștigat de „Legendele Rusiei”, care au trecut cu 8-4 de Legendele Europei.

„Legendele Rusiei” au câștigat turneul desfășurat în fața unor tribune pline. Foto: legends-cup.ru

„Brili”, în echipă cu Karagounis sau Maicon, a terminat pe 3

Mutu și echipa lui au terminat pe locul 3, 10-7 cu „Legendele Asiei”, românul jucând alături de grecul Karagounis, brazilienii Aldair și Maicon, senegalezul Souleymane Diawara, nigerianul Taiwo, bielorusul Hleb sau neamțul Kuranyi.

La competiția pe teren redus de la Palatul Mageasport (21-22 septembrie) au fost prezenți și alți foști fotbaliști precum francezul Sinama-Pongole, croatul Olici, portughezii Maniche și Meira, turcii Hasan Kabze și Özkan Tayfun, sârbii Obradovici și Tosici sau bulgarul Bojinov ori foști internaționali ruși precum Titov, Ignașevici, Jirkov, Pogrebniak sau Hlestov.

Potrivit site-ului oficial al competiției, MVP-ul turneului a fpst Zoran Tosici, iar golgheter Georgios Karagounis (Echipa Mondială, 11 goluri).

Rezultatele turneului

Grupa A:

Legendele Europei vs Legendele Turciei 6:1 (2:0).

Legendele Turciei vs Echipa Mondială 4:11 (1:2).

Echipoa Mondială vs Legendele Europei 3:7 (2:4).

Clasament: 1. Legendele Europei 6 puncte, 2. Team World 3p, 3. Legendele Turciei 0p.

Grupa B:

Legendele Serbiei – Legendele Asiei 6:6 (4:4)

Legendele Asiei – Legendele Rusiei 6:8 (1:3)

Legendele Rusiei – Legendele Serbiei 8:4 (4:2)

Clasament: 1. Legendele Rusiei 6p, 2. Legendele Asiei 1p, 3. Legendele Serbiei 1p.

Meciul pentru locul 5: Legendele Turciei vs Legendele Serbiei 7:10 (2:6)

Meciul pentru locul 3: Echipa Mondială vs Legendele Asiei 10:7 (5:4)

Finala: Legendele Europei – Legendele Rusiei 4:8 (0:5)

Pentru persoanele cu sindrom Down

Unul dintre punctele culminante ale Cupei Legendelor a fost turneul incluziv pentru copiii cu sindrom Down de la „Sindromul Iubirii”, ce este o fundație caritabilă care sprijină persoanele cu sindrom Down.

Personalul fundației lucrează pentru un viitor în care societatea înțelege capacitățile și nevoile persoanelor cu sindrom Down, le respectă și le sprijină ca indivizi, oferă oportunități pentru sport, creativitate și voluntariat, promovează angajarea lor și educă publicul despre persoanele cu sindrom Down prin intermediul unor proiecte informative.

Familiile cu un copil născut cu sindrom Down primesc gratuit sprijin psihologic, educațional și social.



