„Nu voi merge acolo cu ideea că știu deja cum funcționează totul. Sunt acolo ca să învăț”, a declarat Alexander Nouri.

El a aplicat pentru acest post și în cadrul procesului de pregătire a gătit personal burgeri pe grătar.

Fostul antrenor de fotbal consideră că există similitudini între fotbal și noul său domeniu.

„Până la urmă, ambele lumi se rezumă la atragerea oamenilor. În fotbal, sunt jucătorii; aici, sunt angajații. Dar principiul de bază este același: trebuie să înțelegi cine stă în fața ta, ce îi motivează, ce trebuie să facă”, a precizat Alexander Nouri.

Cariera sa de antrenor a cunoscut un parcurs rapid la Werder Bremen, unde a fost promovat în 2016 de la echipa U23 la interimar, apoi la postul de antrenor principal. Totuși, în octombrie 2017, a fost demis după o serie lungă de rezultate negative.

După o scurtă experiență la Ingolstadt, Nouri a devenit antrenor secund al lui Jürgen Klinsmann la Hertha Berlin, la finalul lui 2019.

Ulterior, a preluat echipa principală după plecarea neașteptată a lui Klinsmann, însă doar pentru patru meciuri din Bundesliga.

Ultima sa experiență în fotbal a avut loc în 2022, la formația Kavala din Grecia, unde a activat doar câteva luni.

