Debutul lui Alexandru Mitriță

Mitriță și-a făcut debutul la prima reprezentativă pe 24 martie 2018, într-un meci amical câștigat cu 2-1 împotriva Israelului, sub comanda lui Cosmin Contra. De atunci, el a adunat 26 de prezențe și a marcat 4 goluri pentru România.

În scrisoarea sa de retragere, Mitriță a declarat: „După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.”

Motivele retragerii

Fotbalistul a explicat că distanța mare dintre China și România face dificilă prezența constantă la echipa națională. De asemenea, el a menționat că se află într-un moment al carierei în care trebuie să facă alegeri dificile și să se concentreze pe viitorul său și al familiei sale.

„Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională,” a explicat Mitriță.

Momente memorabile

Mitriță a rememorat cu emoție prima sa convocare la un lot de juniori și debutul la prima reprezentativă. El a descris sentimentul unic de a purta tricoul național: „Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.”

În scrisoarea sa, Mitriță a adus mulțumiri selecționerilor, colegilor de echipă și staff-ului tehnic cu care a colaborat de-a lungul anilor. El a exprimat o recunoștință deosebită față de suporterii echipei naționale: „Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe. V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine.”

Viitorul relației cu echipa națională

Deși se retrage din activitatea competițională, Mitriță a asigurat că va rămâne un suporter devotat al echipei naționale. „Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor,”a afirmat el.

În încheiere, Mitriță a cerut respect pentru decizia sa și a solicitat evitarea speculațiilor: „Vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele.”