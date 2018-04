Interviu cu americanul Kris Richard, baschetbalistul numărul 1 de la CSM Oradea. Îi place hocheiul pe gheață: ”Pot să se lovească, fără faulturi sau pedepse!”. E fan Van Exel

Interviu cu americanul Kris Richard, baschetbalistul numărul 1 de la CSM Oradea. Kristopher Jameil Richard (29 de ani, 1.92 m) a fost cel mai bun jucător în victoria cu orădenilor cu U-BT Cluj, 82-78 în penultima etapă din sezonul regular al Ligii Naționale de baschet masculin, când a reușit 27 de puncte.

Libertatea: Cum te simți la Oradea ? Pari să te fi acomodat foarte repede.

Kris Richard: Când am ajuns aici, echipa m-a primit cu brațele deschise. M-am simțit ca într-o familie, nu am avut nici un sentiment neplăcut până acum de când sunt la echipă.

Cât de bun este nivelul ligii României ? Să fii deja topscorer înseamnă că este uşor pentru tine?

Echipele din România sunt echipe bune. E foarte competitiv să joci împotriva echipelor din prima jumătate a clasamentului. În fiecare meci este posibil orice. Şansele sunt 50% 50% pentru fiecare e echipă. Toate echipele au avantajele şi slăbiciunile lor, ca şi noi de altfel. Consider că trebuie să menții un anumit nivel de concentrare meci de meci.

Ai jucat foarte bine in Cupă. Cum a fost această experiență ? Cum te-ai simțit ca fiind omul meciului?

Am avut şansa de a câştiga Cupa, dar nu am reuşit să fructificăm şansele care ni s-au arătat în timpul meciului şi nu ne-a ieşit cum voiam. Să sperăm că vom avea mai mult noroc sezonul viitor.

Îți doreşti răzbunare în Liga Națională ? Care sunt aşteptărilre tale acest sezon?

Obiectivul este să câştigãm campionatul şi o să muncim din greu să reuşim acest lucru. Doar să câștigăm. Atât. Aceasta este singura mea aşteptare de când am venit aici. Mi-au spus că se doreşte câştigarea campionatului şi îmi vreau să ajut echipa să atingă acest obiectiv

Care este cel mai mare nivel al carierei tale?

Doar faptul că joc baschet profesionist. Au fost multe părți bune și părti rele. Dar doar jucând peste ocean, călătorind, întâlnind oameni noi, trăind multe experiențe noi.

Care este cea mai frumoasă amintire ca şi jucător?

Au fost multe părți bune şi părți rele, nu le pun mai presus decât cealaltă, sunt amintiri pe care am să le prețuiesc mereu.

Care este cel mai important meci pe care l-ai jucat ? De ce?

Meciul când am câştigat campionatul în Letonia, cu VEF Riga. Toată seria aceea a fost cu urcuşuri şi coborâşuri. Acel sezon a fost cel mai memorabil de până acum.

Ce ți-ar fi plăcut să faci dacă nu era baschetul?

Hochei pe gheață. Pentru că pot să se lovească unul de celălalt, fără faulturi sau pedepse!

Ai un ritual înainte de fiecare meci?

Am un playlist cu 5 melodii pe care trebuie le ascult înainte de fiecare meci.

Are vreo semnificație particulară numãrul de pe tricoul tău ? De ce porți #0?

Mi-aş fi dorit numărul 11, era numărul meu norocos, dar fiul antrenorului meu juca cu 11. Maioul pe care mi l-a dat era prea mare pentru mine, îmi pica de pe umeri, aşa că eu am rămas cu 0.

Care este jucătorul tău preferat?

Ei nu mai joacă baschet, s-au retras. Nick van Axel și Sam Cassell.



Care sunt abilitățile jucătorului favorit?

Aruncarea de la semi distanță. Tatãl meu era înnebunit ca jucătorii să poată să arunce de la semi distanță. Aşa că asta am perfecționat la jocul meu.

Ce îți place să faci în timpul liber?

Cel mai mult îmi place să dorm. Asta e activitatea mea preferată. Să dormi este foarte important. Până şi în armată, parte din rutină, este dormitul.



Spune-mi despre cele mai interesante şi surprinzătoare lucruri pe care le-ai experimentat?

Stilurile de viața diferite şi culturile diferite. De exemplu, modul în care oamenii trăiesc, diferitele limbi, mâncăruri şi restul, cultura, în general.

Care sunt țelurile tale de zi cu zi? În carieră?

Să devin cât mai bun pe zi ce trece. Să văd cât de departe pot să ajung cu baschetul şi cu cariera mea. Să progresez pe zi ce trece şi să văd unde ajung.

