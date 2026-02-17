Cine sunt cei 12 finaliști Eurovision România 2026

Finaliștii Selecției Naționale, în ordine alfabetică, aleși de către juriu au fost: Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy” și Yguana – „Happy Birthday”.

Iar cei care au ajuns în finală datorită vizualizărilor de pe YouTube sunt Antonio Pican – „Humans” și Wrs – „All The Way”.

După ce s-au aflat finaliștii Eurovision România 2026, pe internet a pornit un adevărat scandal din cauza numărului foarte mare de vizualizări pe care le-au avut videoclipurile lui Antonio Pican și WRS (Andrei Ursu). Astfel că mulți i-au acuzat pe cei doi că și-ar fi cumpărat vizualizări pe celebra platformă de streaming.

„Horrorvision România 2026. Eurovision România scoate la bătaie un loc în finală… pe baza vizualizărilor făcute pe YouTube! Primii 10 au fost aleși de juriu. Ei știu cum i-au ales! Ei bine… ce s-au mai gândit «inventatorii noului Eurovision» din acest an? Al 11-lea concurent să fie «votat» de public! Dar nu oricum, ci pe baza vizualizărilor de pe YouTube. Care, se știe de când hău, că sunt cumpărate! Da, cu cardul. Exact cum auziți! Noii artiști sunt disperați să arate câte milioane de vizualizări au pe YouTube. Doar că… nu sunt reale! Sunt absolut fake.

Mă lași? Care public să voteze? Boții? Care concurent să câștige? Care-și plătește mai multe vizualizări! Of, Doamne… cum a ajuns acest Eurovision… E de neînțeles această ediție pentru mine! Mă bucur enorm că m-am retras la timp și că n-am intrat în mocirla asta! Mi se pare o mare inepție să transformi un concurs precum Eurovision România într-o competiție de… vizualizări cumpărate pe YouTube.

Când criteriul devine numărul de view-uri, iar view-urile pot fi cumpărate, nu mai vorbim despre talent, emoție, voce sau piesă. Vorbim despre bugete de promovare dubioasă și statistici umflate artificial. Despre influenceri puși sau rugați să posteze, să sponsorizeze, să țină cu «X» sau «Y» etc… Totuși… Ce treabă are asta cu talentul? Ce relevanță au vizualizările astea fake? Eurovision Song Contest ar trebui să însemne muzică autentică, performanță live, personalitate artistică. Nu click-uri fake!

Dacă alegem reprezentantul României pe baza unor cifre care pot fi manipulate, atunci mesajul transmis este greșit: nu câștigă cel mai bun, ci cel care știe să umfle algoritmul. Publicul merită corectitudine! Artiștii merită o competiție reală! Nu bazaconii de tipul ăsta. Talentul nu se cumpără la pachet cu 100.000 de view-uri peste noapte. Atât am vrut să zic! Eurovision România… ai ajuns de tot râsul”, a spus Mihai Trăistariu pe internet.

Artiști acuzați pe TikTok

Iar în asentimentul lui au fost și unii utilizatori de TikTok. „Spune-ne și nouă, Antonio, ce s-a întâmplat acum cinci minute, când ai crescut cu 4.000 de vizualizări în 30 de secunde și ajunsesei la 240.000. Și acum ai scăzut la 208.000 de vizualizări” și „Am văzut… E oribil ce face băiatul ăsta. Trebuie să fii corect, chiar dacă pierzi sau câștigi” sunt doar câteva dintre reacțiile din mediul online.

Pe Instagram, WRS (Andrei Ursu) a postat un clip video pe story, acolo unde a precizat că el și echipa lui nu au cumpărat deloc vizualizări pe YouTube și că videoclipul său a crescut organic.

„Antonio Pican, cu piesa «Humans», și Wrs, cu piesa «All The Way» au primit câte un wild card din partea publicului pentru finala Eurovision România 2026. Cele două melodii au înregistrat cele mai multe vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR, la o diferență considerabilă față de celelalte trei rămase în cursa pentru calificarea în finală.

Interesul ridicat al fanilor pentru cele două piese și dorința de a oferi șansa de a reprezenta România la Eurovision celor care s-au detașat atât în preferințele juriului, cât și ale publicului, sunt argumentele care au convins organizatorii să suplimenteze locurile din finală cu încă un wild card. Astfel, publicul trimite două piese în ultimul act al Selecției Naționale în loc de una, așa cum fusese stabilit inițial”, a anunțat TVR prin intermediului unui comunicat de presă.

