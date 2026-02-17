Campanie agresivă

Ungaria traversează, de decenii, campanii electorale marcate de o polarizare extremă. Indiferent de poziția sa politică, Orbán a transformat fiecare scrutin într-o bătălie existențială pentru supraviețuirea națiunii, poziționându-se ca singurul salvator.

Însă, în perspectiva alegerilor de pe 12 aprilie, agresivitatea campaniei a atins cote fără precedent. Guvernul și partidul Fidesz au împânzit țara cu mesaje antiucrainene, au finanțat din bani publici consultări naționale anti-UE și au invadat spațiul digital cu videoclipuri false (deepfake), generate de inteligența artificială pentru a discredita opoziția.

Retorica actuală a premierului mizează pe o strategie a fricii: acesta susține că o eventuală înfrângere ar arunca Ungaria în război, mobilizare forțată și un colaps economic orchestrat de Bruxelles.

Sistemul Orbán se clatină. Politologul Gábor Török avertizează asupra unei degradări fără precedent a discursului politic, pe măsură ce premierul maghiar se confruntă cu posibilitatea pierderii alegerilor. După 16 ani de control absolut, regimul condus de Viktor Orban este erodat de scandaluri de corupție și de o dublă morală tot mai greu de justificat.

În acest peisaj, Péter Magyar și partidul său, Tisza, au reușit să se impună ca lideri constanți în preferințele electoratului. Schimbarea pare mai aproape ca niciodată, în timp ce guvernul recurge la măsuri disperate pentru a masca prăbușirea în sondaje.

Detalii cutremurătoare despre un orfelinat din Budapesta

Un scandal de proporții zguduie opinia publică de luni de zile, pe măsură ce ies la iveală detalii cutremurătoare despre un orfelinat din Budapesta. Instituția, transformată într-o adevărată închisoare brutală, a fost scena unor violențe grave și abuzuri sexuale împotriva minorilor.

Deși centrul a fost închis între timp, înregistrări video scurse recent în presă confirmă ororile, surprinzând angajații în timp ce comiteau acte șocante de agresiune asupra copiilor.

Chiar dacă, se pare, reprezentanții guvernului aveau cunoștință de mult timp despre aceste orori, au ales să nu intervină. Situația este cu atât mai frapantă cu cât protecția copilului – utilizată adesea ca paravan pentru un discurs homofob – reprezintă pilonul central al propagandei Orbán.

În timp ce regimul pretinde că apără copiii maghiari de „propaganda LGBTQ de la Bruxelles” și de riscurile invocate de aceasta, realitatea ignorată din instituțiile proprii arată o cu totul altă față a sistemului.

Angajați expuși la praf toxic de metale grele

O nouă investigație explozivă a portalului Telex a scos la iveală un dezastru ecologic și medical la fabrica de baterii Samsung din Göd, la nord de Budapesta.

Conform documentelor, angajații ar fi fost expuși intenționat, timp de mai mulți ani, la praf toxic de metale grele.

Mai grav, poluarea a depășit limitele legale de peste 500 de ori, afectând aerul, solul și pânza freatică din zonă. Deși situația era cunoscută la nivel oficial, guvernul ungar pare să fi ignorat aceste semnale de alarmă.

Guvernul ar fi ignorat alertele propriului serviciu de informații (AH) despre dezastrul de la fabrica de baterii, pentru a proteja interesele economice susținute de Péter Szijjártó.

În loc să prioritizeze sănătatea publică, oficialii guvernamentali ar fi discutat metode de cenzurare a portalului Átlátszó, care a avut curajul să publice primele dovezi ale dezastrului.

Liderul opoziției, în mijlocul unui scandal sexual

Pe lângă scandalurile economice și sociale, opinia publică este captivată de o tentativă de compromitere a liderului opoziției, Péter Magyar.

Pe un site misterios, al cărui domeniu imită identitatea vicepreședintelui partidului Tisza, Márk Radnai, a fost publicată recent o imagine controversată. Fotografia, ce pare a fi capturată de o cameră de supraveghere, înfățișează un dormitor dezordonat, alimentând zvonurile despre existența unui videoclip compromițător.

Péter Magyar a reacționat oficial la atacurile din campanie: într-un mesaj video, el a explicat că imaginile surprind un moment privat, consensual, din vara anului 2024. Referitor la prezența drogurilor în apartament, acesta a negat categoric consumul, deși a recunoscut că respectivele substanțe se aflau în locație.

