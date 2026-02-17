Proiectul, supranumit „școală pe tot parcursul anului”, include 23 de elevi din clasele primare, de la grădiniță până la clasa a doua. Orele de curs vor fi desfășurate de luni până joi, iar vinerea va fi zi liberă.

Deși săptămâna școlară va fi mai scurtă, numărul total de ore de învățare rămâne neschimbat, fiind redistribuit pe patru zile. Dar elevii vor avea mai puțină vacanță.

Sistemul își propune să combine școlarizarea obligatorie cu un program școlar pentru întreaga zi.

În plus, elevii vor beneficia de șase săptămâni de vacanță pe an și de posibilitatea de a avea opt zile libere suplimentare, programate flexibil pe parcursul anului.

Coordonatorii proiectului au început deja interviuri cu profesorii și educatorii implicați. În luna ianuarie 2026 părinții, cadrele didactice și însoțitorii au stabilit calendarul vacanțelor și orarul săptămânal.

În următoarele luni, autoritățile vor dezvolta conceptul educațional și vor pregăti sălile de clasă pentru lansarea planificată, a precizat Consiliul municipal Belp, care se declară încântat de această oportunitate.

La nivel european, ideea săptămânii școlare de patru zile câștigă tot mai mult teren.

Franța a implementat deja acest model în școlile primare, iar Germania testează conceptul în unele instituții de învățământ.

În Regatul Unit, propunerea de a introduce săptămâna redusă a fost respinsă de guvern, în timp ce în Statele Unite, unele școli au adoptat-o pentru a face față deficitului de profesori.

Și în România, un liceu din Timișoara cheamă elevii doar 4 zile pe săptămână la școală.

Și săptămâna de lucru de patru zile a fost testată în șase țări.

