Amintiri savuroase cu Rică Răducanu: „Toți îmi ziceau «Tamango»! După un film cu unul care îi bătea pe toți”

Fostul portar de la Rapid, Sportul sau Steaua, ajuns la 74 de ani, poreclit „Tamango”, a povestit momente inedite din cariera sa, despre cum a fost prins în ofsaid sau cum l-a cunoscut pe marele fotbalist brazilian Pele.

Deși era portar, lui Rică Răducanu îi plăceau și fazele de atac, motiv pentru care uneori ajungea în careul advers.

„Era un meci cu Farul Constanța pe «23 August». Ne-au dat gol și stilul meu, care stăteam numai pe la 16 metri, am zis să ies. Că pierdeam, tot aia era… Mi-a dat gol Turcu, extremă stângă. Am plecat în atac. M-am dus cu dăi, dăi… Nu mergea deloc! A centrat Năsturescu și în poartă era Bibi Pilcă. Sandu Neagu, în loc să dea gol, mi-a dat mie pasă. Am dat cu latul… ”, a spus Răducanu, care a început fotbalul ca extremă dreaptă, la Victoria MIBC.

Nea Otto Anderco era arbitru, nu fluierase nimic, după care a zis că e ofsaid. „Matale ai mai văzut vreun portar în ofsaid?!”. Mi-a anulat golul, am pierdut meciul ăla. Rică Răducanu, fost portar:

De unde îi vine celebra poreclă „Tamango”

Rică Răducanu este cunoscut în lumea fotbalului ca „Tamango”. Fostul portar a dezvăluit de unde s-a pricopsit cu ea.

„Inginerul-șef mi-a zis așa. Era un film cu unul pe un vapor, îi bătea pe toți. Toți îmi ziceau «Tamango». La Rapid, la 17 ani, stăteam în spatele porții. Le dădeam săru’ mâna lui Dan Coe, Sandu Neagu sau Motroc. «Ce faci, mă Ciorane?», îmi ziceau. Nea Tinel (n. red. – antrenorul Valentin Stănescu) mă știa, dar nu știau că-mi zice lumea «Tamango». La un moment dat, nea Tinel a întrebat de «Tamango». Când m-a văzut, mi-a tras una: «Tu ești, mă, Tamango? Cioranul dracu’!», «Eu sunt, bre, săru’ mâna!»”, a povestit fostul portar.

Rică Răducanu într-un meci cu Steaua pe vechiul stadion „23 August”

Prieten cu Pele la Mondialul din ’70

Fiind în delegația echipei naționale a României la Campionatul Mondial din Mexic, din 1970, Rică Răducanu a avut șansa să joace într-un singur meci, cel cu Brazilia.

„Cu Pele m-am întâlnit prima dată în ’69. Am jucat un amical pe Maracana. Ne-au bătut ei cu 2-0, dar nu mi-a dat Pele gol. Era băiat valabil. Am făcut poze, stilul meu. L-am luat după braț, am băut o bere acolo, cu toată lumea. Apoi, un an mai târziu în Mexic.

M-am băgat în minutul 22, la 2-0 pentru Brazilia. «Acum mă băgați să vă spălați pe cap?!». Le era frică să nu luăm vreo 10! Cum dracu’ să nu mă recunoască Pele! La final am fugit la el să-i iau tricoul. Dar a venit Lucescu și l-a luat el. Mie mi-a rămas ăla al lui Felix, portarul”, a mai povestit nea Rică.

Necula Răducan, numele său real din buletin

Sunt zeci de cazuri în care personalitățile din România au alte nume în acte decât cele pe care le știe toată lumea și pe care de multe ori le scriem în ziar. Unul dintre acestea este cel al lui Rică Răducanu. Pe care-l cheamă Necula Răducan.

„Așa este. Pe mine mă cheamă Răducan, fără u. Mama mi-a zis Rică, Ricuță. M-au alintat toți din cartier, Rică. Când am fost la probe la Pasteur, apoi la Piața Giulești, toți mi-au zis Rică. Și așa mi-a rămas”, spune fostul portar.

Mie mi-au greşit numele în toate actele posibile. M-a premiat Băsescu la Cotroceni, dar pe decret nu e numele meu. Scrie mare Răducanu, eu sunt Răducan! Nu sunt eu ălă, băi tăticu! Rică Răducanu, fost portar:

CV Rică Răducanu

s-a născut pe 10 mai 1946, în Vlădeni (Ialomița)

la juniori a jucat pentru: Victoria MIBC București și Flacăra Roșie București

la profesioniști a jucat pentru: Rapid (1965-1975), Sportul Studențesc (1975-1978), Steaua (1978-1979), FCM Reșița (1979-1980), FC Baia Mare (1980-1981) și Autobuzul București (1980-1981)

a câștigat trei trofee ca senior: titlul de campion al României cu Rapid în 1966-1967 și de trei ori Cupa României (1971-1972, 1974-1975, 1978-1979)

pentru echipa națională a jucat în 56 de meciuri, debutul fiind pe 24 iunie 1967, România – Italia 0-1

