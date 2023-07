Sportiva din România, clasată pe locul 57 WTA, a început bine meciul și a câștigat primul set în mai puțin de o oră. În debutul setului secund, ea a acuzat stări de rău, iar echipa medicală i-a luat pulsul și tensiunea și a beneficiat și de o pauză medicală, în care a primit pungi cu gheață. Starea de rău avea să se resimtă în jocul ei și a pierdut setul al doilea în 52 de minute.

Dramatismul a însoțit partida până la final. Ana Bogdan a anihilat cu ultimele picături de energie o minge de meci a ucrainencei, la 5-6, iar totul avea să se decidă în tie-break, care avea să devină cel mai lung din istorie în turneele de Grand Slam feminine. Românca a irosit cinci mingi de meci, iar ucraineanca s-a calificat în optimi la a șaptea minge de meci, scor 20-18 în tie-break.

3 hours and 40 minutes 🤯



Lesia Tsurenko prevails in an incredible battle against Ana Bogdan, 4-6, 6-3, 7-6(18) 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/kS63QxBQVI