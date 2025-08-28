Andreea Prisăcariu a practicat karate și înot când era mică, apoi, în liceu, a cochetat și cu voleiul și handbalul. Totuși, tenisul a fost sportul care a fascinat-o.

„Eram obsedată să strâng mingi. Stăteam foarte mult pe teren și stăteam și la cei mai mari care jucau și le strângeam mingile”, spune jucătoarea.

A luat tenisul în serios de la 11 ani atunci când s-a mutat de la Iași la București. Idol? „Am rămas cu Novak Djokovic de mică până în prezent. Tot pe el îl urmăresc. De la fete îmi place Sabalenka. Când eram mică, eram cu Serena Williams până se retragă”, recunoaște.

„Sunt sigură că în unele meciuri puteam să fac mai mult”

La început a fost legitimată la un club din Ploiești, apoi la Daimon Club și după a fost trecerea la Dinamo. „Nu a fost niciun fel de presiune pentru că sunt o persoană super deschisă, eu intram pe teren să-mi fac treaba”, a spus Andreea la emisiunea „La feminin”, de pe GSP.RO.

„Cum se întâmplă la orice sportiv, aveam perioade în viață în care ori sunt oameni care ne pun piedică, ori ne punem noi singuri piedică. Adică sunt sigură că în unele meciuri puteam să fac mai mult. Încerc să mă împac cu ideea că am făcut ce am știut eu mai bine la vremea respectivă și că în fiecare zi trebuie să mă dezvolt și să învăț să fiu o persoană mai bună”, dezvăluie.

Și simte că în carieră a avut parte de tot felul de piedici. „Mi-am pus și eu piedică și am primit destule și din exterior. De la persoane care n-au vrut să reușesc. Le și știu. Nume nu are sens să dau, pentru că nu e treaba mea, eu i-am iertat. Ideea e simplă. La un moment dat, veștile astea circulă super repede, afli oricum”, spune.

Andreea Prisăcariu (25 de ani)
Andreea Prisăcariu (25 de ani)

„Locul meu nu era acolo! Nu mă regăseam în acel grup”

În cadrul interviului acordat în cadrul emisiunii de pe GSP.RO, Andreea a vorbit și despre dezamăgirile carierei sale. Una dintre ele participarea alături de naționala României la Fed Cup. Asta după un meci de 47 de minute cu liderul mondial, Iga Swiatek.

Meci pe care l-a pierdut, 6-0, 6-0 în luna martie a acestui an. „S-au întâmplat mai multe chestii după Fed Cup. Era o idee superbună dacă nu jucam deloc acolo și nu acceptam să mă duc. Eu am mai spus chestia asta de foarte multe ori. Regret acea decizie! Locul meu nu era acolo și nu pentru că nu meritam, ci pentru că nu mă regăseam în acel grup. Cred că de acolo am început să mă duc un pic în jos”, explică Andreea.

Care punctează că nu există prietenie în tenis: „Pentru că femeile sunt foarte rele în acest sport și nu doar în acest sport, în general”. Motivul?„Ego, invidie, prostie! Cam astea trei sunt singurele chestii pe care aș putea să le văd”.

Cel mai bun loc ocupat de Andreea Prisăcariu a fost 304 WTA, pe 16 mai 2022
Cel mai bun loc ocupat de Andreea Prisăcariu a fost 304 WTA, pe 16 mai 2022

„Am avut parte de bullying. Am schimbat școala”

Întrebată dacă a avut parte de bullying până acum, Andreea n-a stat pe gânduri și-a vorbit deschis despre un subiect sensibil al vieții. „Am avut parte pentru că plecam prea mult. Jucam foarte multe turnee și automat colegii au făcut un grup anti Prisăcariu”, dezvăluie.

Bullying-ul se caracterizează prin: intenție agresivă, disproporție de putere. Bullying-ul, într-un cuvânt, este agresivitate…agresivitate directă sau mascată, verbală sau fizică, a unui copil sau a unui grup de copii, manifestată sau tacită

Maria Chipon, psihoterapeut

Și detaliază subiectul: „Nu mai știu în ce clasă eram, a cincea, a șasea și a fost nevoie de doamna dirigintă să intervină. Pentru că nu voiau să-mi dea temele, nu voiau să-mi dea lecțiile, să le transcriu, nimic, absolut nimic, de la nimeni din clasă! Prin simplul fapt că aveau impresia că eu, de fapt, mint, că mă duc în vacanțe, nu mă duc să joc. Deci s-a întâmplat și asta. Altfel de bullying n-am avut”.

„Nu s-a rezolvat problema, am schimbat școala. Și după aia m-am dus la liceu sportiv și, acolo, bineînțeles că nu a mai fost nicio problemă, pentru că toți eram cu treburi și nu mai erau probleme de genul ăsta”, a mai spus Prisăcariu pentru GSP.RO.

