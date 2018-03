EXCLUSIV | Cum arată Andrei, nepotul lui Marian Cozma: ”Va ajunge mare handbalist”. Asociația Marian Cozma duce mai departe numele regretatului sportiv | FOTO

Cum arată Andrei, nepotul lui Marian Cozma: ”Va ajunge mare handbalist”. Asociația Marian Cozma duce mai departe numele regretatului sportiv. Luni, la Școala Gimnazială Grigorie Ghica Voievod (fosta nr. 30) din Capitală, Petre, părintele lui ”Păsărilă”, a organizat o acțiune în numele fostului mare handbalist. Au participat reprezentanți ai Ambasadei Ungariei și viceprimarul Sectorului 2, Dan Popescu.

Fotografii: Vlad Chirea

Acțiunea s-a desfășurat la Sala ”Marian Cozma” a Școlii Gimnaziale Grigorie Ghica Voievod, iar scopul a fost popularizarea handbalului și în rândul copiilor fără posibilități. Peste 40 de copii, născuți între 2001 și 2006, legitimați la Asociația Marian Cozma, au fost la sală.

La eveniment au participat și inspectorul școlar Marian Banu, un consilier al Ambasadei Ungariei la București, viceprimarul Sectorului 2, George Cosac, președinte CS Dinamo, ori creatoarea de modă Rita Mureșan.

”Sângele proaspăt e undeva în spate, mult de tot! De când a venit antrenorul spaniol Xavier Pascul la națională, poate ne vom pune pe picioare. Avem antrenori și în România, noi i-am învățat handbal pe toți. Dar străinii au altă mentalitate. Am fost la două antrenamente ale lui Xavi Pascual, nu mârâie nimeni, îi trimite pe toți acasă dacă mișcă. La noi, mai o glumiță, mai ceva… Oricum, nu prea mai e tineret, nu vine nimic din urmă”, spune Petre Cozma, tatăl fostului handbalist Marian Cozma, președintele Asociației.



”De aceea, eu vreau să țin în viață Asociația Marian Cozma. Pentru handbalul românesc și pentru regretatul meu fiu. Muncesc cu ei, sunt săraci, amărâți, își aduc adidașii de acasă. Fără copiii mei, mor. Eu am făcut infarct, dar am venit de la spital direct la antrenament. Deși îi alerg, copiii mei se antrenează cu zâmbetul pe buze. Am fost de șase ori la turneele finale. Mai sus, nu merge, că vin mastodonții peste noi”, explică Petre Cozma.



E sigur că are cel puțin un viitor mare handbalist în lot: ”E nepotul meu, Andrei, născut 2006. Muncitor și talentat. Va ajunge mare handbalist! Copiii mei, după juniori III, îi dau la Dinamo. Am mai dat la Sf. Gheorghe, mai împrumutăm la ȘS2”.

Andrei, fiul Ionelei, sora lui Marian Cozma, joacă inter sau centru, are deja 1.70 metri la 12 ani, și stă pe picior mare, măsura 43! Andrei evoluează la Dinamo AMC, pentru juniori III, contra unor adversari și cu trei ani mai mari! ”Mi-l cer mulți să li-l dau transfer, dar deocamdată joacă la mine”, se mândrește Petre Cozma.

