Andrei Pavel, omul care i-a îmbunătățit serviciul Simonei Halep. Legătura specială dintre sportivă și antrenor. Cum a sărbătorit ”Cneazul” la Beijing.

De saltul calitativ al Simonei a fost găsit ”vinovat” Andrei Pavel (43 de ani), cel mai bun jucător de tenis de la Ilie Năstase încoace (a fost pe locul 13 ATP pe 25 octombrie 2004).

”Am lucrat mult la serviciu dupăă US Open și mă bucur că Simona și-a îmbunătățit acest aspect al jocului. Cum am sărbătorit faptul că a devenit numărul 1 mondial? Am mâncat la același restaurant din cadrul hotelului. Iar eu am băut o bere”, a spus Pavel, azi, la revenirea în țară.

Simona a spus că Andrei a fost idolul ei, iar în 2008, când sportiva a câștigat titlul la Roland Garros, i-a cerut manșeta pe care o păstrează și acum ca amintire.

”Simo” a ținut să le mulțumească tuturor pentru performanța atinsă. ”Această zi va rămâne mereu în sufletul meu. Am primit câteva sute de mesaje de felicitare, printre care și o felicitare pe Instagram, de la Serena Williams. Eu n-am avut curajul să o felicit, când a născut. N-a fost ușor pentru mine în săptămâna de dinainte, a fost presiune foarte mare, am resimțit-o mereu.

Fratele meu mi-a trimis o poză cu mine trecută numărul 1 WTA”, a spus Simona, care a recunoscut că ”nu e ușor pentru nimeni să se uite la meciurile mele. Sper să câștig un turneu de Mare Șlem și să rămân cât mai mult pe locul 1. Trebuie să mă bucur de acest moment, iar un obiect ar fi prea puțin acum, dacă aș vrea să-l marchez astfel. Cadoul meu pentru locul 1 WTA este sănătatea”.

Ilie Năstase consideră că Andrei Pavel este mai bun decât Darren Cahill, pentru cariera sportivei din Constanța. De fapt, echipa care se află în spatele liderului mondial, una dirijată de Ion Țiriac, dorește ca Pavel să devină noul antrenor ”plin” al Simonei, urmând să se renunțe, treptat, la colaborareq cu australianul.

Simona și echipa ei au ajuns azi la amiază în România, la capătul unui drum de 12 ore. Familia a așteptat-o acasă pe Simona cu plăcintă cu dovleac!