Sâmbătă, 3 mai, ultima etapă a CM de hochei pe gheață Divizia 1A (Sepsi Arena, Sfântu Gheorghe):

12.30: Japonia – Ucraina

16.00: Italia – România

19.30: Marea Britanie -. Polonia

4 echipe se bat pentru promovare

CLASAMENT: 1. Marea Britanie 9p (16-9), 2. Ucraina 9p (14-7), 3. .Italia 7p, 4. Polonia 6p, 5. Japonia 4p, 6. ROMÂNIA 1p.

Luptă în 4 pentru cele două locuri care aduc calificarea în Grupa Mondială (16 echipei). Totul se va decide sâmbătă, 3 mai, după meciurile din ultima zi.

Cert e doar că România a retrogradat în Divizia 1B, al treilea eșalon al hocheiului Mondial.

Meciurile de 24 de ore: gheață, alarme de bombardament, buncăr, iar pe gheață!

Ucraina a impresionat la Campionatul Mondial de hochei pe gheață Divizia 1A de la Sfântu Gheorghe. Ucrainenii au o echipă cu mulți jucători din liga internă, care au povestit că au jucat meciuri ce au durat și 24 de ore, „din cauza atacurilor și amenințărilor rusești”

„Sunau alarmele, intram în buncăr, apoi ieșeam iar pe gheață și tot așa”, au povestit elevii fostului mare jucător Dmitri Hristici.

Lialka și Krivoșapkin joacă la Kremenciuk, acolo unde, acum doi ani, 21 de oameni au murit după atacul rusesc care a lovit un mall din orașul din centrul Ucrainei. Varava și Ratușnîi evoluează Storm Odesa, Zaharov, Diacenko, Ianișevski și Borodai sunt la Sokol Kiev

4-1 cu Polonia, 4-0 cu România, 3-2 după lovituri de departajare cu Italia și 3-4 după lovituri de departajare cu Italia sunt rezultatele Ucrainei la CM.

Micul „miracol” ucrainean

– Libertatea: Andri, cum e, Ucraina are nevoie de un punct pentru a promova. E un miracol?

Andri Deniskin: Un mic miracol, să-i spunem, E un turneu foarte dificil, cu meciuri extrem de echilibrate. Mie îmi place nivelul, mă provoacă să dau tot de am mai bun. Sincer, nu ne gândeam neapărat la promovare, dar, dacă nu te gândești sus, nu are rost să participi la competiții. Tot ce am vrut a fost să jucăm cel mai bun hochei al nostru.

Andri Deniskin joacă în Polonia, la Torun. Și-a prelungit contractul și va evolua la aceeași formație și în stagiunea următoare.

– Aveți un lot cu hocheiști experimentați, care joacă în Cehia, Slovacia, tu ești în Polonia. Antrenorul vostru e un fost mare jucător.

– Totul contează în acest mix. Suntem împreună de câteva ani acum, am găsit modulul de joc ideal. Avem un grup foarte bun și se vede în relațiile de. joc. Nu apar talente peste noapte, nu creștem mai deodată mai înalți. Am schimbat un pic și generațiile și a contat.

A rupt plasele pentru Steaua

În sezonul 2019-2020, Andrei Deniskin a jucat la Steaua. Potrivit site-ului de specialitate EliteProspects, el a jucat 29 de meciuri, cu 39 de goluri și 25 de „assist”-uri. „Cred că au mai pierdut câteva puncte, am avut peste 70”, afirmă ucraineanul

– Acum 5 ani ai jucat la Steaua. Cum ai ajuns în România?

– Contractul meu cu Donbass expirase. Am avut un prieten, fost jucător, care avea conexiuni în România. A fost o experiență bună pentru mine, o oportunitate pentru mine să văd ce se întâmplă în afara Ucrainei. Înainte, fusesem în SUA, la o academie de juniori. Era prima mea ieșire din Ucraina!

Condițiile au fost bune. Hotelul, mâncarea, niciun fel de probleme, liniște la Covasna, numai bine să se concentrezi doar la hochei. Iar cu gheața de la Sf. Gheorghe n-au fost probleme.

Cel mai productiv jucător

– Cum e să joci când situația la voi acasă este așa cum este, cu războiul declanșat de Rusia? Îmi închipui că este enorm de dificil.

– N-aș vrea să vorbesc acum despre asta. Suntem focusați pe ce avem de făcut aici!

9 puncte, adică 3 goluri și 6 pase decisive, avem Deniskin după 4 meciuri la CM de la Sf. Gheorghe. Înaintea meciurilor din ultima zi, Andri este cel mai productiv jucător al turneului.

Două „miracole”

La Olimpiada din 1980,: SUA a învins URSS cu 4-3 și a cucerit titlul. Echipa americană era formată din jucători din sistemul universitar. Reușita decisivă a aparținut lui Mike Eruzione. Din supertrupa URSS se distingeau Valeri Harlamov, Boris Mihailov, Vladimir Krutov sau Sergei Makarov. Victoria epică a fost ecranizată („Miracle on ice” – 1981, „Miracle” – 2004).

În 1977, la Campionatul Mondial de la Viena, România, care era pregătită de Nelu Ionescu a învins SUA cu 5-4 (Marian Pisaru, Doru Tureanu – 2, Dezideriu Varga, Sandor Gal) Echipa americană era formată din profesioniștii din NHL. A fost singura prezență a tricolorilor în elita mondială.

