Sezonul 2025 din Formula 1 debutează la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei. Pentru prima oară din 2019, Melbourne Park va găzdui prima cursă a noului sezon.

Calificările – pe Antena 3, cursa – pe Antena 1

Antrenamentele se văd exclusiv pe AntenaPLAY, calificările sunt în direct la Antena 3 CNN, iar cursa este live pe Antena 1, duminică dimineaţa, la ora 6.00!

Noul sezon de Formula 1 revine ȋn acest weekend cu Marele Premiu al Australiei, fiind, de altfel, ultimul sezon cu actualul set de reguli, urmând ca ȋn 2026 să vină cu mai multe schimbări, atât la nivelul monoposturilor, cât şi la nivelul aerodinamicii. 24 de curse se vor desfăşura și în acest sezon, la fel ca în precedentul.

Australia deschide din nou „balul”, aşa cum se întâmpla în anii trecuţi, excepţie fiind ultimele trei sezoane, când prima cursă s-a desfăşurat în Bahrain. Sezonul se va încheia, la fel ca şi în anii trecuţi, în Abu Dhabi. Marele Premiu de pe circuitul Yas Marina se va desfăşura în perioada 5-7 decembrie.

Lewis Hamilton debutează la Ferrari

Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls) şi Ollie Bearman (Haas) se numără printre numele noi care vor lua startul în sezonul 2025 al Marelui Circ.

Max Verstappen, cel care a cucerit la finalul sezonului trecut al patrulea titlu mondial al carierei, vrea să îşi ia revanşa după abandonul din urmă cu un an, în timp ce toţi ochii sunt pe Lewis Hamilton, septuplul campion mondial urmând să debuteze la Ferrari.

În urmă cu un an, Carlos Sainz trecea primul linia de sosire în Australia, la scurt timp după ce suferise o intervenţie chirurgicală. Prima cursă a anului are loc pe Albert Park Grand Prix Circuit, recordul pe tur pentru acesta fiind stabilit în urmă cu un an de Charles Leclerc (1:19.813).

Vineri dimineaţă au loc primele antrenamente ale acestui sezon, care se văd ȋn AntenaPLAY. Prima sesiune de antrenamente va începe la ora 3.30, în timp ce a doua va începe la ora 7.00. Sâmbătă va avea loc ultima sesiune de antrenamente, la ora 3.30. Tot sâmbătă, de la ora 7.00, vor avea loc calificările, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 6.00, va avea loc cursa, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Programul complet al sezonului 2025 și componența echipelor

Programul complet al sezonului 2025 din Formula 1:

Marele Premiu al Australiei (14-16 martie)

Marele Premiu al Chinei (21-23 martie)

Marele Premiu al Japoniei (4-6 aprilie)

Marele Premiu al Bahrainului (11-13 aprilie)

Marele Premiu al Arabiei Saudite (18-20 aprilie)

Marele Premiu din Miami (2-4 mai)

Marele Premiu al regiunii Emilia-Romagna (16-18 mai)

Marele Premiu din Monaco (23-25 mai)

Marele Premiu al Spaniei (30 mai – 1 iunie)

Marele Premiu al Canadei (13-15 iunie)

Marele Premiu al Austriei (27-29 iunie)

Marele Premiu al Marii Britanii (4-6 iulie)

Marele Premiu al Belgiei (25-27 iulie)

Marele Premiu al Ungariei (1-3 august)

Marele Premiu al Olandei (29-31 august)

Marele Premiu al Italiei (5-7 septembrie)

Marele Premiu al Azerbaidjanului (19-21 septembrie)

Marele Premiu din Singapore (3-5 octombrie)

Marele Premiu din Mexic (24-26 octombrie)

Marele Premiu al Braziliei (7-9 noiembrie)

Marele Premiu din Las Vegas (20-22 noiembrie)

Marele Premiu din Qatar (28-30 noiembrie)

Marele Premiu din Abu Dhabi (5-7 decembrie)

Componenţa grilei din 2025 în Formula 1:

Ferrari: Charles Leclerc şi Lewis Hamilton

McLaren: Lando Norris şi Oscar Piastri

Red Bull: Max Verstappen şi Liam Lawson

Mercedes: George Russell şi Kimi Antonelli

Williams: Alexander Albon şi Carlos Sainz

Sauber: Nico Hulkenberg şi Gabriel Bortoleto

Alpine: Pierre Gasly şi Jack Doohan

Racing Bulls: Yuki Tsunoda şi Isack Hadjar

Aston Martin: Fernando Alonso şi Lance Stroll

Haas: Esteban Ocon şi Oliver Bearman

