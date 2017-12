Antrenorii n-au mai suferit în Liga 1 la fotbal. Schimbările de pe banca tehnică, puține. Statistica anului. LPF a dat publicității o statistică menită să arate cum a arătat anul calendaristic 2017 în Liga 1 la fotbal. Iată-le, exact în forma în care sunt expuse de către sursa menționată:

Schimbări puţine de antrenori:

Sezon Număr schimbãri de tehnicieni

2009-2010 28

2010-2011 33

2011-2012 31

2012-2013 33

2013-2014 33

2014-2015 38

2015-2016 31

2016-2017 15

2017-2018 6 (Dan Alexa, Daniel Opriţa, Cosmin Contra, Vasile Miriuţă, Valentin Suciu, Sandor Nagy).



– În cele nouă meciuri disputate de prima reprezentativă în anul calendaristic 2017 au evoluat 38 de jucători, dintre care 18 au fost selecţionaţi din Liga 1 Betano.

– Cei 18 jucători proveniţi din Liga 1 Betano au strâns 51 de selecţii, ceea ce a însemnat 38 % din totalul selecţiilor bifate de tricolori în 2017.

– Cele mai bune meciuri ale naţionalei din 2017 au avut şi prezenţe însemnate din Liga 1 Betano: șapte fotbaliști în meciul cu Chile 3-2, opt cu Danemarca 1-1 și șase cu Turcia 2-0.

– Revenirea dinamoviştilor pe final de sezon regulat şi calificarea acestora în play-off ediției trecute a fost unul dintre cele mai spectaculoase momente ale ediției trecute.

– Lupta pentru calificarea în play-off-ul ediției trecute a fost dusă până în ultimele minute de CS U Craiova, Dinamo, Gaz Metan şi CFR Cluj.

– Calitatea meciurilor dintre primele șase au adus o medie de 9.100 spectatori/meci în play-off, cea mai bună înregistrată într-un campionat după 1990.

– Ediția 2016-2017 a fost cel mai strâns campionat din ultimii 39 de ani, mai exact din sezonul 1977-1978, cu trei echipe aflate în lupta pentru titlu înaintea ultimei etape (separate de doar două puncte).

– Viitorul şi Ajax au fost cele mai tinere campioane din Europa în acest an

– Viitorul a fost cea mai sportivă echipă din campionat! Elevii lui Hagi au primit doar un cartonaș roşu pe întreg sezonul 2016-2017.

– Lupta pentru salvarea de la retrogradare a fost decisă în prelungirile ultimei etape din play-out, cu Poli Timişoara salvată de golul marcat de Lorand Fulop în minutul 94 al meciului FC Botoşani – Pandurii 2-1. Este de aplaudat întreg parcursul Timişoarei din sezonul precedent.

– CFR Cluj este cea mai rapidă echipă care s-a calificat în play-off-ul ediției actuale (etape a 21-a).

– CFR Cluj a avut la finalul etapei a 21-a a șasea cea mai bună apărare dintre echipele participante în primele 30 de campionate din Europa!

– 129 de jucători autohtoni sub 21 de ani au evoluat în sezonul trecut, iar în sezonul actual deja 71, dintre care 34 sunt jucători care nu împliniseră 19 ani la începutul lui 2017.

– A scăzut numărul jucătorilor străini: în runda a 21-a au fost doar 49 străini (25 %). Comparativ, 108 străini au evouat în etapa a 19-a din ediţia 2014-2015 (42,9 % din totalul jucătorilor cu minute în etapa respectivă), cei mai mulţi pe durata unei runde din istoria Ligii 1. În noul format, cei mai mulţi s-au aflat pe teren în etapa a 9-a play-off / play-out a stagiunii 2015-2016 – 82 de străini (procentaj 41,8 %).

Campionate extrem de echilibrate:

În ediția 2016-2017: oaspeţii au scos punct sau puncte din 149 de jocuri din totalul de 268, procentaj 56 % (119 victorii gazdele, 71 remize, 78 victorii oaspeţii).

În ediția 2017-2018: oaspeţii au scot punct sau puncte din 86 de jocuri din totalul celor 154 jucate până azi, procentaj 56 % (68 v gzd, 39 remize, 47 vctorii oaspeții).

– 98 de meciuri din ediţia curentă s-au terminat cu o diferenţă pe tabelă de maxim un gol, procentaj 64 % din totalul jocurilor.

Avem o medie de goluri normală, de 2,36 goluri/meci. Dar au fost multe goluri spectaculoase, dovadă că s-au înscris 49 de goluri din afara careului, dintre care 17 direct din lovituri libere.

– Procent excelent privind media golurilor marcate din acţiune: 74 % în ediţia curentă, cu trei procente peste ediţia precedentă.

– Pentru al doilea an la rând, Liga 1 are echipă calificată în primăvara europeană.

SURSA: lpf.ro