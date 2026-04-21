Apel umanitar pentru tânăra handbalistă Carina Vasile: „Trece prin cea mai dificilă luptă a vieții ei”

Apelul a fost preluat și distribuit de sute de persoane, apropiați și cunoscuți ai fetei, dar și de oameni din comunitatea în care trăiește și în care mama ei e un medic extrem de apreciat și respectat.

Diagnosticul primit în România a fost confirmat la o clinică din Roma, iar printr-o postare pe pagina de Facebook clubul la care aceasta este legitimată a făcut un apel, întrucât, în astfel de moment, orice ajutor este extrem de important pentru Carina.

„Astăzi vă scriem despre una dintre noi… și nu este vorba despre handbal. Din păcate, este vorba despre o situație mult mai grea. Carina Vasile, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina și handbalistă a clubului nostru, trece prin cea mai dificilă luptă a vieții ei.

Carina este o sportivă talentată, golgheteră la numeroase turnee, mereu determinată și pasionată de handbal. Un adevărat om de echipă, este mereu alături de colegele ei, luptă până la capăt și aduce energie pozitivă în fiecare meci.

Astăzi, noi, echipa ei, facem un apel către dumneavoastră. A fost diagnosticată cu sarcom la coapsa stângă, iar pentru tratament a plecat la Roma, unde diagnosticul a fost reconfirmat. Începând de marți, va începe chimioterapia, urmată de o intervenție chirurgicală. Va rămâne în Italia în următoarele luni pentru tratament și recuperare.

Acum, Carina are nevoie de noi mai mult ca niciodată. De sprijin, de încurajare, de o echipă unită în jurul ei.

Orice ajutor contează enorm în această luptă. Dacă doriți să fiți alături de ea, vă atașăm conturile pentru donații.

Cont: RO67BTRLRONCRT0670780902

ASOCIAȚIA „MATEI – DIN SUFLET PENTRU UN VIS”

Mențiune: Donație umanitară Carina Vasile

Hai să fim echipa ei și în afara terenului. Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții de la CS Câmpina, pe pagina de Facebook.

