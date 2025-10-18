Fundașul Ronald Araujo a marcat golul victoriei în minutul 92, după ce a fost introdus pe teren cu doar opt minute înainte de final. Araujo a direcționat în poartă o pasă a lui Frenkie de Jong, punând capăt seriei de două înfrângeri consecutive ale Barcelonei.

Pedri deschisese scorul pentru Barcelona cu un șut de la marginea careului care a intrat în poartă după ce a lovit bara. Girona a egalat însă curând, împotriva cursului jocului, prin Axel Witsel, care a înscris cu capul din corner.

Barcelona a avut numeroase ocazii de a marca din nou, în special prin Marcus Rashford. Atacantul împrumutat de la Manchester United a trimis o lovitură liberă în bară în prima repriză și a ratat o mare ocazie în repriza secundă, când a trimis pe lângă poartă de la câțiva metri.

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a fost eliminat pentru protestele sale după ce arbitrul de rezervă a indicat patru minute de prelungiri. El va lipsi de pe banca tehnică la următorul meci din campionat, El Clasico împotriva lui Real Madrid, programat pe 26 octombrie.

Potrivit BBC, victoria Barcelonei a declanșat sărbători entuziaste pe stadionul Estadi Olimpic Lluis Companys.



