Lângă bazinul-ruină de la Vega

Miros de petrol și de bitumuri în zona Vega din Ploiești, unde se joacă. Construită în 1905, rafinăria se ține, mai bine decât bazinul de înot, de unde a răsărit și unde antrena Tamara Costache. Devenit o ruină, bazinul e închis din 2021.

Primarul Ploieștiului anunțase, în iunie, că procedurile de preluare a terenului ar putea dura cam două-trei luni și că se va încerca un proiect cu CNI pentru un bazin olimpic.

Arbitra Alexandra Ogică își urmează visul de a ajunge ecuson FIFA. Soția celui supranumit „Spaima loteriei” a condus la Ploiești un meci feminin din Liga 2: „Ea când vrea să fluiere, fluieră!”
Arena Vega din Ploiești. În depărtare, bazinul de înot. Sau ce a rămas din el!

„Să știți că n-am vopsit gazonul!”

„Să știți că nu l-am vopsit”, spun, cu vervă, cei care se îngrijesc de terenul de fotbal, care arată mai bine ca altădată. „Ați venit pentru central!”, râde, cu subînțeles, antrenorul petrolistelor, Cristi Iordache.

Are dreptate, doi ochi sunt spre brigada condusă de Alexandra Ogică, din care au mai făcut parte Gabriel Ioniță și Răzvan Joița, toți din Giurgiu.

  • La Alexandria, antrenor de portari e Florin Olteanu, fost portar în perioada în care Astra mai exista și fuziona cu Petrolul. Dincolo, fostul mare goalkeeper Gică Liliac, consilier al Academiei FCP.
Meciul Petrolul – CSM Alexandria (0-4) nu i-a ridicat probleme arbitrei, mai mică decât unele jucătoare ca vârstă, dar mai înaltă decât toate.

„Haideți, doamnă, dați-ne și nouă ceva!”, au mai spus, printre dinți, ploieștencele.

„Nu te enervează de cum ai ajuns la meci”

„Ea când vrea să fluieră, fluieră! Acum s-a luat după tușier și a comis-o”, și-a vărsat amarul un fan din tribună.

Nica și „Mimi”, cu câte o dublă” au rezolvat meciul. La Petrolul, s-a distins Simona Țimiraș, internațională de juniori U17.

Alexandra „fluieră” deja la Liga 3 masculină și poate că, duminică, i s-a părut floare la ureche. Arbitrează de 2 ani și jumătate și e considerată o mare speranță a arbitrajului feminin românesc. Are alură, se impune ușor, „nu te enervează de cum ai ajuns la meci”, după cum spunea cineva.

Fotografii: Cristi Stavri

ALEXANDRA OGICA 5Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Soțul Stelian Ogică, și Florin Chivulete, fostul șef al Comisiei Județene de Arbitri Giurgiu, au sprijinit-o. Chivulete o vede în cel mult doi ani pe lista FIFA, iar „Spaima loteriei” crede că va fi numărul 1.

Modelul Collina

Alexandra a luat-o de la abecedar, pentru că nu stăpânea regulamentul. Și-a luat lejer examenele și probele fizice. Iar acum visează la ecusonul FIFA și să fie ca Pierluigi Collina, „cavalerul” pe care îl are model.

Collina a fost unul dintre cei mai mari arbitri ai fotbalului. A devenit şeful UEFA pentru arbitraj în 2017.

Accidentările de la handbal

Poate surprinzător, Alexandra n-a jucat fotbal, ci handbal, la Danubius Călărași sau LPS Iași. „La Alexandria, a dat cu capul în bară și și-a rupt nasul. Când era la Călărași, a alunecat pe o pată de transpirația, la un meci la Brașov și a făcut ruptură de menisc și ligamente la genunchiul drept”, spun apropiații arbitrei.

Deși era un inter tehnic care cocheta cu naționalele de junioare, accidentările au dat-o înapoi și așa a venit ideea cu arbitrajul la fotbal.

Alexandra este profesoară de educație fizică și sport la Frătești și are alte 4 ore la o școală din orașul Giurgiu.

Ea este căsătorită cu Stelian Ogică, principalul său susținător, cel care a promis că o face „numărul 1 în arbitraj”.

„S-ar putea s-o lase mai liberă”

Doar că, a dezvăluit CanCan, la finalul lunii trecute, cei doi sunt în prag de divort. „S-ar putea s-o lase mai liberă”, spune apropiații despre despre Stelian Ogică, aflat la al șașelea mariaj.

Raluca, fiica lui Ogică, este căsătorită cu fostul internațional dinamovist Adrian Ropotan.

În 2001, Stelian Ogică a fost protagonistul unui uriaș scandal. Ogică a pretins că că a câștigat marele premiu la loterie, dar că i s-a furat biletul câștigător (aproximativ un milion dolari și un apartament cu 3 camere în București). Ulterior, Loteria Română a validat drept câștigător biletul prezentat de subofițerul SPP Constantin Murariu. Ogică a susținut că l-a recunoscut ca agresor pe angajatul SPP. De-a lungul anilor, Stelian Ogică a obținut peste 10 premii la loterie.

Arbitra Alexandra Ogică își urmează visul de a ajunge ecuson FIFA. Soția celui supranumit „Spaima loteriei” a condus la Ploiești un meci feminin din Liga 2: „Ea când vrea să fluiere, fluieră!”
