Cruz l-a pus la podea pe De Jesus cu o „directă” de dreapta, în runda a doua. De Jesus s-a ridicat, arbitru de ring l-a abandonat în urma KO-ului.

Furios pe decizie, De Jesus a protestat, înainte de a se retrage pentru scurt timp în colțul său. Câteva clipe mai târziu, a revenit pe ring și l-a lovit din spate pe arbitru, cu o lovitură în bărbie.

Inițial uluit, „cavalerul” a văzut roșu în fața ochilor și s-a năpusti peste De Jesus. L-a „sters” pe boxer, după ce un membru al echipei lui a reușit să atenueze lovitura.

Între cei doi a urmat un val de amenințări de la distanță, în timp ce staff-urile sportivilor încercau să linișteacă „taurii”.

Cruz, care a câștigat lupta, a l-a potolit pe arbitrul care sângera în dreptul urechii.

