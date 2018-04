Astra – FCSB 0-3. Toate reacțiile după meciul care a readus-o pe FCSB în postura de lider. Pintilii: ”Am închis ochii și am dat la poartă”.

„Mai avem cinci finale. Când vom fi matematic campioni, vom sărbători. După o operație, mi-a fost frică să mai dau la poartă. Acum mi-a venit sărită, am închis ochii și am dat la poartă.

Dau goluri rar, dar sunt frumoase. Budi e un jucător profesionist şi nu cred că va mai face greşeala pe care a făcut-o. E jucător profesionist şi vrea tot ce e mai bine pentru echipă.

Gigi Becali a venit la noi acum trei zile. Ne-a ținut un discurs. Pe unii i-a criticat, pe unii i-a lăudat. Știți cum procedează dumnealui”

Mihai Pintilii, mijlocaș FCSB

Astra – FCSB 0-3. Toate reacțiile. Dică: „Pe Budescu l-am scos ca să nu fie eliminat!”

„Mi-am propus să îmi ajut echipa, dar dacă vin şi golurile înseamnă că dă roade munca mea. Muncesc mult la antrenamente şi încet-încet se vede şi în joc.

Am intrat în a doua repriză foarte motivaţi şi am ştiut să ne facem meciul foarte uşor. Dar e doar o victorie, campionatul se va decide în ultima etapă. Mai e multă muncă până la titlu.

Patronul a venit la echipă şi ne-a spus că îşi doreşte foarte mult să câştigăm campionatul. Şi ceilalţi colegi tineri şi-au făcut treaba foarte bine când au intrat.

Nu e niciun secret, doar muncă. Nu bag în seamă aceste clauze şi tot ce se vorbeşte despre mine. Eu vreau în fiecare meci să fiu mai bun”.

Denis Man, atacant FCSB

„Am dominat meciul de la un capăt la altul, am marcat trei goluri, am ratat și alte ocazii. N-am primit nici gol, ceea ce important. Important e că am revenit pe primul loc. Pe Budescu l-am scos pentru că avea un galben.

La pauză au fost discuții cu arbitrii și mi-a fost frică să nu-l elimine. Budescu trebuia să execute penalty-ul. Au decis să bată Bizonul, ca să iasă golgheter. A venit și mi-a spus asta.

Meciul cu Viitorul e foarte important și foarte greu. Pintilii e foarte important pentru noi, echipa arată altfel cu ei.

Nicolae Dică, antrenor FCSB

„Am participat la spectacol. Nu ne-au lăsat să jucăm. Steaua e o echipă foarte bună. Puteam să înscriem și noi două goluri pe finalul meciului. Nu numai faza penalty-ului, a mai fost un henț, au mai fost și alte faze.

Înainte de penalty a fost și ofsaid. N-am abandonat, am jucat cu niște tineri. Steaua e o echipă solidă, are trei echipe”.

Gigi Mulțescu, antrenor Astra

„Când câștigi cu 3-0 și mai ai și alte ocazii, e totul ok. Dar nu sută la sută, ci 99 la sută. Eu nu vreau ca adversarul să aibă vreo șansă. Meciul cu CSU Craiova e etalonul meu.

Dică i-a spus lui Budescu de la începutul campionatului că, dacă e totul OK la pauză, îl schimbă. Dică mi-a zis că mai vrea să țină în priză doi-trei jucători. Mi-a zis că nu știe pe cine să aleagă între Filip și Ovidiu Popescu.

Am vorbit cu Coman și cu Nedelcu. Le-am zis: «Am dat pe voi 5 milioane. Ce-am zis, eu n-o să retrag, voi lua pe voi zeci de milioane de euro. Dar acum avem un obiectiv, să luăm titlul.

Le-am zis că Liga Campionilor e pentru ei. Nu e pentru Pintilii, pentru Budescu».

Singurul jucător de care ne despărțim e Larie. Mai e Cristi Tănase, să vedem dacă ne mai ajută, poate mai rămâne. Cu Teixeira cred că vom continua. Dacă vom lua campionatul, vom continua cu el.

Gnohere, Alibec, Pintilii sunt jucători de bază. Toți sunt de vânzare, și Bălgrădean. Vând pe oricine, mie îmi place când intră banul la bancomat.

Pe Gnohere, dacă îmi dă 5 milioane, îl dau. Pe Alibec, dacă îmi dă cineva 5 milioane, îl dau.

Am avut o ocertă de 4,5 milioane de euro din Franța. Dar am zis că n-are rost să discutăm, că Alibec n-a arătat nimic.

Mi-e frică de orice meci. Dacă-i batem pe CFR, eu scot șampania și vă stropesc pe toți.

Nu vorbesc despre CSA, despre Steaua II. Nu mă interesează, eu îmi văd de treaba mea. M-am uitat la meci. Ce bătăi? Nu e nimeni în spital. Mi-e dor

Dacă aveam galeria asta pe caare o are CSA-ul, ne distram cu CFR. Nu fac nici un apel degeaba fac apel. 1.000 sunt nucleul dur care nu vin. Ăia sunt mai tari.

Lupescu nu-și dădea demisia de la UEFA dacă nu avea susținerea lui Liviu Dragnea. E linie de partid, ce să mai. Mai avem două zile și fotbalul se întroace pe drumul lui. Lupescu va schimba fotbalul!”.

Gigi Becali, patron FCSB

