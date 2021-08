Fotbaliștii au urcat pe un podium plasat la mijlocul terenului. Fanii au „explodat” când au pășit pe gazon Messi și Sergio Ramos.

🇦🇷 Lionel Messi presented in front of the PSG fans at the Parc des Princes prior to tonights game against Strasbourg.



pic.twitter.com/jSFgX3ArAj — Tom Scholes (@_TomScholes) August 14, 2021

Suporterii au cântat, le-au scandat numele și au realizat o atmosferă impresionantă.

Messi with the new PSG signings, while fans continue singing his name pic.twitter.com/skh3brC58l — MessiTeam (@Lionel10Team) August 14, 2021

„A fost o săptămână deosebită, le mulțumesc tuturor pentru cum m-au primit la Paris, a fost incredibil. Sunt foarte fericit, am multe speranțe, am poftă de joc, vreau să fie un an extraodinar pentru toți și să ne bucurăm împreună”, a spus Messi, care a purtat jeans și un tricou special inscripționat „We are Paris” (n.r. Noi suntem Paris).

Messi nu se află în lot deoarece nu este pus la punct cu pregătirea fizică.

Clubul Paris Saint-Germain a anunţat marţi seară că l-a transferat pe Lionel Messi, 34 de ani. Fotbalistul care s-a despărțit de Barcelona a semnat cu PSG un contract valabil doi ani, cu opţiune pentru încă unul.

Starul argentinian va îmbrăca la PSG tricoul cu numărul 30. Messi a putut intra în posesia acestui număr, atribuit în mod obişnuit portarilor, datorită unei derogări din partea Ligii franceze de fotbal.

Sextuplu câştigător al Balonului de Aur, Messi a mai purtat numărul 30 în primele sale două sezoane la Barcelona (2004-2006).



35 de milioane de euro este suma anuală pe care o va câștiga Leo Messi la PSG, potrivit presei franceze.

Foto: EPA

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Citeşte şi:

Incendiul de la hala din Mogoșoaia, stins după cinci ore și jumătate. Cauza încă nu e cunoscută

Cel puțin 29 de morți în Haiti, după un cutremur de 7,2 magnitudine. Premierul a declarat stare de urgență

Mii de oameni au defilat la Bucharest Pride, autorizația era pentru 500. Jandarmeria a amendat organizatorul

PARTENERI - GSP.RO Gigi Becali, operat de urgență! Anunț de ultimă oră despre starea patronului de la FCSB

Playtech.ro BOMBĂ! Valentina Pelinel, executată silit! Câte sute de mii de euro e datoare soția lui Cristi Borcea și cui

Observatornews.ro Un şofer cu alcoolemie de 1,6 voia să conducă 300 kilometri, până la Constanţa. A fost oprit după ce a fost la un pas de accident: "Suflu tare?" - VIDEO

HOROSCOP Horoscop 15 august 2021. Taurii ar fi bine să își tempereze singuri pornirile războinice, mai ales în cuplu

Știrileprotv.ro Analiză: Ascensiunea talibanilor în Afganistan. Cum au reușit insurgenții să cucerească rând pe rând marile orașe

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!