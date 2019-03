Au trecut 7 luni de la ultimul trofeu WTA câștigat de Simona Halep. Pune capăt crizei la Miami?

Simona a mai trecut prin astfel de momente de criză. Chiar mai profunde. Cel mai mult, fostul lider mondial a avut nevoie de un an și două luni pentru a câștiga un nou trofeu. S-a întâmplat după ce a devenit campioană la Indian Wells, pe 21 martie 2015, iar următorul titlu l-a luat la Madrid, pe 7 mai 2016. Cu mențiunea că, în acest interval a pierdut două finale, la Cincinnati și la Toronto, ambele în august 2015.

În cei aproape șase ani scurși de la câștigarea primului trofeu WTA, Simona Halep a mai avut alte două perioade mai lungi decât cea de față fără titlu cucerit: opt luni, între Madrid (13 mai 2017) și Shenzhen (6 ianuarie 2018), respectiv 10 luni, între Montreal (31 iulie 2016) și Madrid (13 mai 2017).

Despre colaborarea cu Dobre: ”Avem o conexiune foarte bună”

Specialiștii cred că Simona a fost bulversată de despărțirea de antrenorul Darren Cahill, care a părăsit-o la finalul lui 2018 pentru a fi alături de familie. Campioana a încercat pe cont propriu, dar s-a convins că pentru a rămâne în top are nevoie de sfaturile unui tehnician și l-a angajat cu normă întreagă pe Daniel Dobre. ”Am mai lucrat cu el înainte și mă cunoaște foarte bine. Sunt fericită că este în echipa mea. Am încredere în el și am avut o bună colaborare în trecut. Cred că cel mai important lucru este că mă simt bine alături de el și că avem o conexiune foarte bună”, a spus Halep, conform simonahalep.com.

”De văzut dacă-și va regăsi ritmul la Miami”

Presa internațională comentează strategia jucătoarei noastre. „Initial, Simona părea că nu se descurcă după ce a optat să înceapă sezonul fără un antrenor. S-a răzgândit însă după un parcurs mediocru în luna ianuarie și a decis să înceapă o colaborare cu Thierry van Cleemput. Nici acest parteneriat nu părea să dureze prea mult, astfel că dupa turneul de la Doha l-a demis. La Indian Wells, Simona a spus că nu-și caută un antrenor, dar acum confirmă că aduce o figură obișnuită, pe Daniel Dobre. Va fi interesant de văzut dacă-și va regăsi ritmul la Miami”, au comentat englezii de la Essentially Sports.

”E greu să mă gândesc la titlu în momentul acesta”

Campioana de la Roland Garros și-a fixat prioritățile: „Pe primul loc anul acesta este trofeul de Fed Cup, sper să avem puterea să câştigăm”. Turneele de la Indian Wells și de la Miami au fost trecute în plan secund. ”Este o deplasare dificilă, toate meciurile o să fie grele. E greu să mă gândesc la titlu în momentul acesta. Vreau să mă bucur de fiecare moment pe teren şi după vom vedea”, a declarat Simona Halep la plecarea spre California. Halep, favorită 2, va juca la Miami direct în turul 2, cu învingătoarea dintre Johanna Larsson și Taylor Townsend, jucătoare venită din calificări.

În 2015 a avut cel mai bun început de an

Simona Halep are 18 trofee WTA în palmares. Șase dintre acestea le-a cucerit în 2013. Cel mai bun început de an l-a avut în 2015, când a câștigat trei turnee în primele trei luni: Shenzhen (ianuarie), Dubai (februarie), Indian Wells (martie). Doar în 2016 și 2017, Simona nu a obținut niciun titlu până în martie.

Simona Halep are 18 trofee WTA:

Montreal – 12 august 2018

Roland Garros – 9 iunie 2018

Shenzhen – 6 ianuarie 2018

Madrid – 13 mai 2017

Montreal – 31 iulie 2016

București – 17 iulie 2016

Madrid – 7 mai 2016

Indian Wells – 21 martie 2015

Dubai – 21 februarie 2015

Shenzhen – 10 ianuarie 2015

București – 13 iulie 2014

Doha – 16 februarie 2014

Sofia (Turneul Campioanelor II) – 3 noiembrie 2013

Moscova – 20 octombrie 2013

New Haven – 24 august 2013

Budapesta – 14 iulie 2013

‘s-Hertogenbosch – 22 iunie 2013

Nurenberg – 15 iunie 2013

Citește și: CAMERA ASCUNSĂ | Otopeni, 14 milioane de călători și 10 cărucioare! De luni bune, în cel mai mare aeroport al României oamenii își târăsc bagajele ca Fred și Barney în epoca de piatră

Citește mai multe despre Simona Halep, trofeu și WTA - Women's Tennis Association pe Libertatea.