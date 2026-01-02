Usyk, acuzat de „susținere a ideologiei naziste”

Autoritățile din Crimeea au decis așa-numita „naționalizare” a unor proprietăți asociate cu Oleksandr Usyk. Peninsula Crimeea este anexată ilegal de Rusia din 2014, iar Kievul nu recunoaște deciziile luate de administrația de ocupație. Usyk are legături vechi cu Simferopol, oraș în care se află casa familiei sale și unde, în trecut, a fost chiar declarat cetățean de onoare.

Motivul oficial invocat pentru confiscarea averii este acuzația de „susținere a ideologiei naziste”, o formulare folosită frecvent de autoritățile ruse împotriva sportivilor, artiștilor sau personalităților publice ucrainene care nu sprijină invazia Rusiei.

Decizia nu îl vizează doar pe Usyk. Potrivit acelorași surse, măsura se aplică în total la 84 de persoane fizice și juridice, ale căror proprietăți și active au fost preluate de administrația din Crimeea.

Până în acest moment, Oleksandr Usyk nu a făcut declarații publice despre confiscarea bunurilor sale. Colaboratorii sportivului au transmis că acesta este concentrat exclusiv pe cariera sportivă și pe pregătirea următoarelor meciuri, evitând orice comentariu politic.

Oleksandr Usyk sends a heartfelt new year message to all his fans!!!! ❤️🥊#boxing pic.twitter.com/5XK3eUWkpv — Fight Hub TV (@FightHubTV) January 1, 2026

Pe 1 ianuarie, Oleksandr Usyk a transmis un mesaj de cu ocazia trecerii în Noul An, în care le-a mulțumit soldaților, medicilor și profesorilor care luptă pentru Ucraina și a spus că victoria va veni doar prin unitate și prin forța ucrainenilor de a-și reconstrui singuri țara.

Usyk, campion absolut, lider incontestabil al greilor

Incidentul vine la doar câteva luni după ce Usyk și-a reconfirmat statutul de lider al categoriei grele. În vara anului trecut, ucraineanul l-a învins prin knockout pe Daniel Dubois, într-o gală desfășurată pe stadionul Wembley din Londra, devenind campion mondial unificat, cu titlurile WBA, WBC, WBO și IBF.

„Nu știu ce urmează pentru mine acum. Vreau să mă odihnesc și să-mi revăd familia. Și nu uitați: la 38 de ani ești încă tânăr!”, declara Usyk după meci. Ulterior, din motive procedurale, a renunțat la unul dintre titluri, fără ca acest lucru să-i afecteze poziția în boxul mondial.

Oleksandr Usyk este neînvins în carieră, cu 24 de victorii, dintre care 15 prin knockout. În ultimii ani, i-a învins de două ori pe Tyson Fury și pe Daniel Dubois, consolidându-și reputația de unul dintre cei mai buni boxeri ai generației sale.

Deși a declarat că se apropie de finalul carierei, Usyk rămâne favorit în fața oricărui challenger și este presat de organizațiile de box să își apere centurile. Indiferent de adversar, ucraineanul continuă să fie considerat campionul incontestabil al categoriei grele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE