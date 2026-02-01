Zonele vizate sunt localități din județele Brăila, Argeș, Prahova și Dâmbovița. În Brăila, printre localitățile afectate se numără Ianca, Însurăței, Viziru, Tufești și Bărăganul. În Argeș, sunt vizate zone precum Buzoești, Bârla, Slobozia, Stolnici și Negrași. În județul Prahova, atenționarea include localități ca Brazi, Bărcănești, Puchenii Mari, Albești-Paleologu și Gherghița. În Dâmbovița, vor fi afectate localități precum Titu, Potlogi, Cornești, Mătăsaru și Șelaru.

Conform meteorologului șef de tură Diana Giurgiu și meteorologului Robert Manta, autoritățile locale și cetățenii sunt sfătuiți să ia măsuri de precauție pentru a preveni eventualele probleme cauzate de aceste condiții meteorologice. ANM recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în perioada vizată și pregătirea corespunzătoare pentru eventualele dificultăți cauzate de stratul de zăpadă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE